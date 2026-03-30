OKI: Penutupan Masjid Al-Aqsa Serangan Terang-terangan kepada Muslim Sedunia

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
KETUA Serikat Radio dan Televisi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Amr El-Leithy, mengatakan penutupan Masjid Al-Aqsa selama lebih dari 30 hari merupakan serangan terang-terangan tidak hanya terhadap warga Palestina, tetapi juga semua Muslim di seluruh dunia.
Menurutnya, hal itu karena Masjid Al-Aqsa memiliki nilai keagamanan dan sejarah yang sangat penting.
Dalam suatu pernyataan, El-Leithy menambahkan bahwa situasi di Jerusalem membutuhkan tindakan mendesak dari segala elemen seraya meminta media Arab dan Islam untuk gencar melakukan peliputan dan menyoroti pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap kota suci tersebut.
Ia menyerukan narasi media yang terpadu untuk mendukung perjuangan Palestina dengan fokus pada penyampaian penderitaan warga Jerusalem dan mengungkap kebijakan pembatasan serta penutupan yang bertujuan untuk menggusur warga dan memaksakan realitas baru di kota tersebut.
El-Leithy juga menyoroti pentingnya memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mengomunikasikan situasi secara global dan melawan narasi Zionis Israel.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pertempuran saat ini bukan hanya di lapangan, tetapi juga ada pada kesadaran internasional dan opini publik. (WAFA/Ant/I-2)
Penutupan dilakukan setelah serbuan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran, dengan alasan arahan Komando Front Dalam Negeri melarang adanya kerumunan besar.
Rudal Iran menghantam Israel, serpihan jatuh di dekat Masjid Al Aqsa, Jelajahi sejarah Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua Yerusalem.
SERANGAN rudal menghantam Israel, Senin (16/3). Menurut penyiar publik KAN News, serpihan rudal yang diduga berasal dari Iran jatuh di dekat Kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Tua.
Otoritas Israel batalkan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa dengan dalih konflik Iran. Imam Besar Al-Aqsa mengecam penutupan yang dianggap tidak berdasar tersebut.
KEGUBERNURAN Jerusalem, Palestina, memperingatkan pemerintah Israel agar menghentikan seluruh aktivitas penggalian di sekitar Masjid Al-Aqsa dan kawasan Kota Tua Jerusalem.
OKI kutuk keras terorisme pemukim Israel di Tepi Barat dan penutupan Masjid Al-Aqsa selama 8 hari. Desak sanksi internasional atas pelanggaran hukum humaniter.
Indonesia mengecam keras RUU kedaulatan Israel di Tepi Barat yang dinilai sebagai langkah aneksasi ilegal.
MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menyerukan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil langkah yang lebih tegas.
Dalam pidato penutupan Konferensi PUIC ke-19, Puan menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran delegasi negara OKI yang hadir pada acara ini di mana DPR menjadi tuan rumah.
Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan pemimpin negara Islam untuk tidak mudah dipengaruhi oleh pihak yang ingin mengadu domba.
