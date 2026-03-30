OKI: Penutupan Masjid Al-Aqsa Serangan Terang-terangan kepada Muslim Sedunia

Masjid Al-Aqsa.

KETUA Serikat Radio dan Televisi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Amr El-Leithy, mengatakan penutupan Masjid Al-Aqsa selama lebih dari 30 hari merupakan serangan terang-terangan tidak hanya terhadap warga Palestina, tetapi juga semua Muslim di seluruh dunia.

Menurutnya, hal itu karena Masjid Al-Aqsa memiliki nilai keagamanan dan sejarah yang sangat penting.

Dalam suatu pernyataan, El-Leithy menambahkan bahwa situasi di Jerusalem membutuhkan tindakan mendesak dari segala elemen seraya meminta media Arab dan Islam untuk gencar melakukan peliputan dan menyoroti pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap kota suci tersebut.

Ia menyerukan narasi media yang terpadu untuk mendukung perjuangan Palestina dengan fokus pada penyampaian penderitaan warga Jerusalem dan mengungkap kebijakan pembatasan serta penutupan yang bertujuan untuk menggusur warga dan memaksakan realitas baru di kota tersebut.

El-Leithy juga menyoroti pentingnya memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mengomunikasikan situasi secara global dan melawan narasi Zionis Israel.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pertempuran saat ini bukan hanya di lapangan, tetapi juga ada pada kesadaran internasional dan opini publik. (WAFA/Ant/I-2)