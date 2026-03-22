Ratusan WNI di Polandia Laksanakan Salat Idul Fitri 1447 H di Tengah Suhu Dingin

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LEBIH dari 200 Warga Negara Indonesia (WNI) di Polandia melaksanakan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah di Wisma Duta, Warsawa, pada Jumat (20/3) pagi. Meski suhu udara mencapai 5 derajat Celsius, pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan penuh kehangatan.
Salat Id dipimpin oleh Sutrisno, mahasiswa program doktoral (S3) asal Indonesia yang sedang menempuh studi di Polandia. Jemaah yang hadir mencerminkan keberagaman komunitas diaspora di sana, mulai dari pekerja migran hingga mahasiswa dari berbagai latar belakang.
Dalam sambutannya, Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI di Warsawa, Agus Heryana, memberikan pesan khusus terkait pelindungan warga negara. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum setempat bagi seluruh WNI yang menetap di Polandia.
“Kami mengimbau seluruh WNI untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan setempat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi permasalahan kekonsuleran,” ujar Agus Heryana.
Setelah pelaksanaan salat, KBRI Warsawa melanjutkan kegiatan dengan acara silaturahmi. Momen ini dimanfaatkan para diaspora sebagai ajang mempererat tali persaudaraan dan melepas rindu akan suasana Lebaran di tanah air.
Perayaan Idul Fitri tahun ini menjadi potret semangat persatuan komunitas Indonesia di perantauan, sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan antar-WNI di tengah tantangan cuaca dingin di Polandia. (Z-1)
Sejumlah warga memanfaatkan area peron sebagai tempat shalat Idul Fitri.
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
Salat Idul Fitri dan Idul Adha yang rutin dilaksanakan tiap tahun di jalan raya sekitar gereja merupakan salah satu simbol keharmonisan ummat beragama di Indonesia.
Pemkot Bandung menggelar Salat Idulfitri di Plaza Balai Kota pada Sabtu (21/3).
Daftar 76 lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta (1 Syawal 1447 H). Cek titik lokasi di Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakbar, dan Jakut.
Polandia memiliki fokus tersendiri, membangun pasukan darat, udara, dan angkatan laut untuk menghadapi konflik perbatasan di Ukraina.
KBRI Warsawa bekerja sama dengan ASITA menghadirkan 21 pelaku industri (sellers) asal Indonesia, mulai dari operator tur hingga perwakilan hotel dari destinasi unggulan.
KBRI Warsawa memboyong empat jenama UMKM unggulan, yaitu Serlium Leathers, Ittaherl, Roka Collections, dan Umiy Lasega Batik.
DUA sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Eropa, Polandia dan Italia memutuskan tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace
Pemilik enam gelar Grand Slam itu menegaskan tidak ingin terjebak dalam statistik masa lalu.
