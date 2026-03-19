76 Lokasi Salat Id Muhammadiyah 20 Maret 2026 di Jakarta, Berikut Daftar Lengkapnya dari Menteng hingga UHAMKA!

PIMPINAN Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta telah menyiapkan sekitar 76 titik pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H yang jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Lokasi ini tersebar di lima wilayah kota untuk memudahkan akses warga.

Waktu pelaksanaan Salat Id umumnya dimulai pada pukul 06.00-07.00 WIB. Berikut adalah daftar sebaran lokasi berdasarkan wilayah kota administrasi:

1. Jakarta Selatan

Kebayoran Lama: Kompleks Perguruan Muhammadiyah Cipulir.

Kebayoran Baru: Masjid Araqwa (Kramat Pela).

Setiabudi: Masjid Al Jihad (Karet Kuningan).

Tebet: Masjid Nurul Haq (Kebon Baru), Masjid Assudairi (Bukit Duri), Masjid Al Huda (Tebet Timur), Masjid Al Muhajirin (Tebet Barat).

Jagakarsa: Lapangan Al Bayyinah, Masjid At Taqwa, Masjid Al Ikhlas Srengseng Sawah.

Pancoran: Pascasarjana UHAMKA.

Pasar Minggu: Masjid Al Barkah, Masjid Baiturrahmah (Tanjung Barat).

Lenteng Agung: Masjid Abu Bakar Shiddiq.

Cilandak: Masjid Jami Aisyah (Cilandak Barat).

Pesanggrahan: Masjid Al Amin (Petukangan), Masjid Al Mujahidin Komplek Hankam Bintaro.

2. Jakarta Pusat

Menteng: Halaman PP Muhammadiyah.

Cempaka Putih: Plaza Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

Tanah Abang: Perguruan Muhammadiyah Tanah Abang, Masjid Al Falah, Lapangan SDN Petamburan.

Kemayoran: Masjid Al Istiqomah.

3. Jakarta Timur

Utan Kayu: Masjid Al Huda.

Bidaracina: Masjid Al Hidayah.

Cakung: Masjid Assyuhada.

Pulomas: Masjid Al Mujaddid.

Duren Sawit: Masjid Al Ikhlas, Masjid Al Furqan Klender.

Pondok Kopi: Masjid RSIJ Pondok Kopi.

Kramat Jati: Masjid Al Muhajirin.

Ciracas: Masjid Al Hidayah.

4. Jakarta Barat

Tanjung Duren: Masjid Raya Al Isra.

Cengkareng: Masjid Uswatun Hasanah.

Kemanggisan: Masjid Al Muhajirin.

Tomang: Masjid Baitul Hikmah.

Kalideres: Masjid Al Ikhlas.

Kembangan: Masjid Al Huda.

Palmerah: Masjid Al Barkah.

5. Jakarta Utara

Tanjung Priok: Masjid Al Furqon.

Penjaringan: Kawasan Pluit Raya II.

Sukapura: RS Islam Jakarta Sukapura.

Koja: Masjid Al Ikhlas.

Cilincing: Masjid Al Huda.

Kelapa Gading: Masjid Al Muhajirin.

Daftar di atas merupakan kompilasi dari sumber publik PWM DKI Jakarta. Jemaah disarankan datang 30 menit sebelum jadwal dimulai untuk mengantisipasi kepadatan lokasi.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui titik koordinat atau lokasi paling dekat dengan posisi saat ini, dapat memantau akun media sosial resmi Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di masing-masing kecamatan. (Z-10)