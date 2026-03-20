Pemkot Bandung Gelar Salat Id di Plaza Balai Kota

Balai Kota Bandung(Istimewa)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk mendukung pelaksanaan Salat Idulfitri tingkat kota yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Sabtu (21/3). Salat Id dijadwalkan dimulai pukul 06.00 WIB dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Pelaksanaan Salat Id tahun ini dipusatkan di Plaza Balai Kota sesuai arahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ia bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan turut melaksanakan salat bersama masyarakat.

Kepala Seksi Ketertiban Transportasi Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ulloh Abdulloh, menyatakan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan jemaah, Dishub Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di sekitar Balai Kota. Lokasi parkir utama berada di area selatan dan barat Balai Kota, sementara beberapa titik alternatif juga disiapkan, termasuk Taman Dewi Sartika, area Masjid Al Ukhuwah, area parkir Inspektorat di Jalan Aceh, dan badan Jalan Wastukancana di sisi kiri jalan.

“Parkir utama tetap di Balai Kota, terutama di sisi selatan dan barat. Tapi kita juga siapkan alternatif seperti di Taman Dewi Sartika, Ukhuwah, Jalan Aceh, dan Wastukancana,” ujar Ulloh.

Selain itu, basemen Masjid Al Ukhuwah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selama tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Untuk mendukung arus kendaraan, Dishub Kota Bandung juga menurunkan sekitar 15 hingga 20 personel yang akan membantu pengaturan lalu lintas dan mengarahkan parkir jemaah.

“Kami memastikan kondisi lalu lintas pada pagi hari pelaksanaan Salat Id relatif landai karena mayoritas masyarakat akan fokus menjalankan ibadah. Pagi hari lalu lintas tidak akan padat, bahkan beberapa ruas jalan bisa dimanfaatkan secara situasional untuk parkir,” tandasnya.

Pelaksanaan Salat Id di Plaza Balai Kota Bandung menjadi salah satu momen kebersamaan masyarakat sekaligus memastikan kelancaran dan keamanan bagi jemaah yang hadir. (AN/I-1)