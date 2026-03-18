Kanada Tegaskan tidak Akan Ikut Perang AS-Israel Melawan Iran

PEMERINTAH Kanada menegaskan sikapnya untuk tidak terlibat dalam konflik militer antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand.

Dalam konferensi pers virtual dari Turki pada Selasa (17/3), ia menegaskan posisi negaranya yang tidak ikut dalam operasi militer tersebut.

"Kanada tidak dikonsultasikan, Kanada tidak ikut serta dalam operasi militer, dan Kanada tidak berniat terlibat dalam operasi militer ofensif," kata dia dalam konferensi pers virtual dari Turki, Selasa (17/3).

Baca juga : Kematian Ali Larijani Diperkirakan Ubah Arah Politik Iran

Anand juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya permintaan dari Presiden AS, Donald Trump, kepada negara-negara anggota NATO untuk bergabung dalam operasi melawan Iran atau menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

"Sepengetahuan kami, belum ada permintaan yang diajukan ke NATO untuk bantuan tersebut. Sebagai anggota pendiri, Kanada tetap berkomitmen pada pertahanan kolektif dan pencegahan," kata Anand.

Ia menambahkan bahwa hingga kini belum ada diskusi di antara sekutu NATO terkait mekanisme yang dapat memicu tindakan bersama aliansi pertahanan tersebut.

Baca juga : Mundurnya Direktur Kontraterorisme AS Joe Kent Buat Retak di Internal Trump

Saat ditanya mengenai komunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, terkait upaya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, Anand menyebut belum ada pembicaraan sejak dimulainya operasi militer AS terhadap Iran.

Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa negaranya mendukung serangan AS dan Israel terhadap Iran dengan rasa penyesalan. Ia juga menyebut kemungkinan keterlibatan Kanada dalam konflik tersebut masih terbuka.

Konflik ini bermula pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa dari kalangan sipil.

Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke Israel serta sejumlah target militer AS yang berada di kawasan Timur Tengah. (Ant/E-4)