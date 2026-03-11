Iran Ejek Operasi Epic Fury AS Jadi Epic Mistake, Harga Minyak Dunia Langsung Meroket

Iran Ejek Operasi Epic Fury AS Jadi Epic Mistake.(Dok. AFP)

MENTERI Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyindir operasi militer Amerika Serikat terhadap negaranya yang diberi nama Operation Epic Fury. Menurutnya, operasi tersebut justru menjadi Epic Mistake atau kesalahan besar yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.

Dalam pernyataannya di media sosial, Araghchi menuduh Washington tengah merencanakan serangan terhadap fasilitas minyak dan nuklir Iran. Ia menegaskan Teheran siap menghadapi setiap kemungkinan.

“Sembilan hari setelah dimulainya Operation Epic Mistake, harga minyak telah melonjak dua kali lipat sementara harga berbagai komoditas ikut meroket," kata Araghchi melalui unggahan di X.

Baca juga : Purbaya : Harga Minyak Mentah di Indonesia Masih di Bawah Asumsi APBN

“Kami mengetahui Amerika Serikat sedang merencanakan langkah terhadap fasilitas minyak dan nuklir kami dengan harapan dapat meredam lonjakan inflasi global. Iran sepenuhnya siap, dan kami juga memiliki banyak kejutan," tambahnya.

Pernyataan Araghchi muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat dalam konflik yang berlangsung. Kedua pihak terus saling melontarkan tuduhan dan peringatan seiring meningkatnya tekanan militer dan ekonomi.

Dampak konflik tersebut mulai terasa di pasar energi global. Harga minyak mentah Brent pada awal pekan ini tercatat melonjak lebih dari 25% hingga mencapai sekitar US$116,5 per barel.

Harga minyak bahkan sempat menyentuh level US$119,45 per barel yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi di tengah ketegangan geopolitik di kawasan.

Sejumlah analis memperingatkan jika konflik terus bereskalasi dan gangguan pasokan berlanjut, harga minyak berpotensi semakin bergejolak dan bahkan dapat mendekati level US$150 per barel dalam waktu mendatang. (Z-10)