Italia Tebus Lukisan Langka Caravaggio Seharga Rp512 Miliar demi Aset Negara

Pemerintah Italia resmi membeli potret Monsignor Maffeo Barberini karya maestro Caravaggio seharga €30 juta. (Media Sosial X)

PEMERINTAH Italia melakukan langkah besar dalam penyelamatan aset budaya nasional dengan membeli sebuah lukisan langka karya maestro Barok abad ke-16, Caravaggio. Karya tersebut ditebus seharga €30 juta (sekitar Rp512 miliar), menjadikannya salah satu akuisisi karya seni termahal yang pernah dilakukan oleh negara tersebut.

Lukisan yang dimaksud adalah potret Monsignor Maffeo Barberini, seorang tokoh agama yang kelak bertakhta sebagai Paus Urbanus VIII. Menteri Kebudayaan Italia menyatakan karya ini memiliki "kepentingan luar biasa" bagi sejarah seni negara tersebut.

Upaya Melindungi Warisan Nasional

Langkah akuisisi ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Italia untuk mencegah mahakarya bersejarah jatuh ke tangan kolektor pribadi. Sebelumnya, lukisan ini tersimpan dalam koleksi pribadi di Florence dan baru dipamerkan kepada publik untuk pertama kalinya di Roma tahun 2024.

Menteri Kebudayaan Italia, Alessandro Giuli, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga akses publik terhadap karya seni bernilai tinggi.

"Akuisisi ini adalah bagian dari proyek yang lebih luas untuk memperkuat warisan budaya nasional yang akan terus dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dalam beberapa bulan mendatang, dengan tujuan menjadikan beberapa mahakarya sejarah seni dapat diakses oleh para sarjana dan penggemar, yang jika tidak dilakukan, akan ditujukan untuk pasar pribadi," ujar Giuli dalam pernyataan resminya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi dan teknisi yang telah bekerja keras untuk mencapai hasil penting tersebut.

Kelangkaan Karya Caravaggio

Caravaggio, yang memiliki nama asli Michelangelo Merisi, merupakan seniman legendaris yang wafat tahun 1610 di usia 38 tahun. Ia dikenal luas berkat teknik chiaroscuro, penggunaan cahaya dan bayangan yang dramatis untuk menciptakan realisme psikologis yang mendalam.

Akuisisi ini menjadi sangat signifikan mengingat kelangkaan karya sang maestro. Dari sekitar 65 karya Caravaggio yang masih bertahan di seluruh dunia, hanya tiga di antaranya yang berupa potret.

Lukisan yang dibuat sekitar tahun 1598 ini menampilkan Barberini sebagai ulama berjanggut yang tampak sedang memberikan instruksi dengan tangan kanan terentang. Barberini dikenal sebagai pelindung seni yang terkemuka sebelum akhirnya terpilih menjadi Paus pada 1623.

Kini, lukisan tersebut telah dipindahkan ke koleksi permanen Palazzo Barberini di Roma, rumah bersejarah milik keluarga subjek potret tersebut. Mahakarya ini akan dipajang berdampingan dengan karya-karya Caravaggio lainnya, memastikan publik tetap dapat menikmati warisan sang maestro secara terbuka. (BBC/Z-2)