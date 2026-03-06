Mengapa Drone yang Diduga Milik Iran Hantam Bandara Nakhchivan Azerbaijan?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
EKSKALASI militer di Timur Tengah secara mengejutkan meluas hingga ke wilayah Kaukasus Selatan pada awal Maret 2026. Serangan drone yang diduga milik Iran menghantam Bandara Internasional Nakhchivan di Azerbaijan telah memicu pertanyaan besar bagi komunitas internasional: Mengapa serangan drone menargetkan infrastruktur sipil negara tetangga?
Pada Kamis, 5 Maret 2026, setidaknya empat pesawat nirawak (drone) yang diluncurkan dari wilayah Iran melintasi perbatasan menuju eksklave Nakhchivan. Satu drone kamikaze jenis Arash-2 dilaporkan menghantam gedung terminal utama bandara, sementara drone lainnya jatuh di dekat fasilitas pendidikan di desa Shakarabad. Insiden ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan melukai sedikitnya empat warga sipil.
Di sisi lain, Iran telah membantah tuduhan menyerang Azerbaijan. Iran juga mengisyaratkan bahwa Israel mungkin berada di balik serangan tersebut. Kantor berita resmi Iran, IRNA melaporkan bahwa Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran mengatakan bahwa pasukan Iran tidak meluncurkan drone apa pun ke Azerbaijan.
Faktor utama yang memicu kemarahan Teheran adalah kemitraan pertahanan yang kian erat antara Baku dan Tel Aviv. Iran mencurigai bahwa Azerbaijan menyediakan akses bagi intelijen Israel (Mossad) untuk mengoperasikan stasiun pemantauan di sepanjang perbatasan Iran. Teheran memandang kehadiran aset Israel di halaman belakang mereka sebagai ancaman eksistensial yang nyata.
Serangan ke Nakhchivan terjadi hanya beberapa hari setelah gelombang serangan udara besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Israel ke fasilitas strategis di daratan Iran pada akhir Februari 2026. Dalam doktrin pertahanannya, Iran cenderung melakukan serangan balasan secara asimetris terhadap negara-negara yang dianggap memfasilitasi atau mendukung kepentingan Barat dan Israel di kawasan tersebut.
Nakhchivan memiliki posisi geografis yang sangat sensitif. Dengan menyerang wilayah ini, Iran menunjukkan kemampuannya untuk memutus jalur logistik dan menghancurkan infrastruktur vital Azerbaijan tanpa harus melakukan invasi skala penuh. Ini adalah bentuk diplomasi koersif untuk memaksa Azerbaijan menjauh dari pengaruh blok Barat.
(H-4)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved