Trump: Operasi Militer AS terhadap Iran Bisa Berlangsung Empat Pekan atau Kurang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump.(Dok AFP)

PRESIDEN AS, Donald Trump, menyatakan bahwa operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran diperkirakan akan berlangsung sekitar empat pekan, atau bahkan lebih singkat. Hal itu disampaikannya dalam wawancara yang dirilis pada Minggu (1/3).

"Prosesnya selalu memakan waktu empat pekan. Kami memperkirakan akan memakan waktu sekitar empat pekan. Prosesnya selalu sekitar empat pekan, jadi sekuat apa pun negara ini, akan memakan waktu empat pekan atau kurang," ujar Trump kepada Daily Mail.

Trump juga menekankan kemungkinan munculnya korban baru di kalangan militer AS selama jalannya operasi.

Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa Iran kemungkinan akan ingin memulai pembicaraan setelah operasi AS berlangsung. Ia menambahkan, "Teheran seharusnya berbicara pekan lalu, bukan pekan ini."

Perkembangan ini muncul setelah pada Sabtu, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di wilayah Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil.

Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah. (Ant/E-4)