Trump: Operasi Militer AS terhadap Iran Bisa Berlangsung Empat Pekan atau Kurang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN AS, Donald Trump, menyatakan bahwa operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran diperkirakan akan berlangsung sekitar empat pekan, atau bahkan lebih singkat. Hal itu disampaikannya dalam wawancara yang dirilis pada Minggu (1/3).
"Prosesnya selalu memakan waktu empat pekan. Kami memperkirakan akan memakan waktu sekitar empat pekan. Prosesnya selalu sekitar empat pekan, jadi sekuat apa pun negara ini, akan memakan waktu empat pekan atau kurang," ujar Trump kepada Daily Mail.
Trump juga menekankan kemungkinan munculnya korban baru di kalangan militer AS selama jalannya operasi.
Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa Iran kemungkinan akan ingin memulai pembicaraan setelah operasi AS berlangsung. Ia menambahkan, "Teheran seharusnya berbicara pekan lalu, bukan pekan ini."
Perkembangan ini muncul setelah pada Sabtu, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di wilayah Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah. (Ant/E-4)
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Harga minyak dunia melonjak tajam melewati US$114 per barel akibat blokade Selat Hormuz.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Donald Trump klaim Iran telah menyerah dan meminta maaf kepada negara Timur Tengah setelah serangan AS-Israel. Simak ancaman "penghancuran total" terbaru dari Trump.
Bonnie Triyana desak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) karena dinilai bertentangan dengan prinsip bebas aktif
Presiden AS Donald Trump mengaku sedih hubungan AS-Inggris tak seerat dulu setelah PM Keir Starmer sempat menolak izin penggunaan pangkalan udara untuk serang Iran.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bersumpah balas serangan AS dan Israel ke fasilitas sipil. Korban tewas lampaui 700 orang pasca gugurnya Ali Khamenei. Cek selengkapnya!
KETEGANGAN di Timur Tengah mencapai titik didih baru pada awal tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved