Kementerian Rusia: 109 Penerbangan Rusia-Timur Tengah Dibatalkan hingga 1 Maret

Ilustrasi(MI/Heri Susetyo)

KEMENTERIAN Perhubungan Rusia melaporkan ratusan perjalanan udara terdampak pembatalan pada rute Rusia-Timur Tengah. Hingga Minggu (1/3) sore waktu setempat, total 109 penerbangan dibatalkan.

"Per Minggu (1/3) petang, sebanyak 109 penerbangan antara Rusia dan negara-negara Timur Tengah telah dibatalkan. Maskapai Rusia membatalkan 38 penerbangan, sementara maskapai asing membatalkan 71 penerbangan. Sebagian besar penerbangan yang dibatalkan, yakni 86%, merupakan rute Rusia-Uni Emirat Arab," demikian bunyi pernyataan kementerian tersebut.

Rute Rusia-UEA Paling Banyak Terdampak

Berdasarkan keterangan resmi, rute Rusia-Uni Emirat Arab menjadi yang paling signifikan terdampak, dengan porsi mencapai 86 persen dari total pembatalan. Maskapai domestik maupun asing sama-sama melakukan penyesuaian jadwal penerbangan.

Baca juga : 1.631 Penumpang di Bandara Ngurah Rai Terdampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah

Kementerian tersebut menyebutkan bahwa maskapai Rusia dan maskapai internasional, dengan dukungan Kementerian Perhubungan serta Badan Transportasi Udara Federal Rusia, Rosaviatsia, saat ini terus mengatur ulang jadwal penerbangan seiring penutupan sejumlah wilayah udara di kawasan Timur Tengah.

Panduan Rute Alternatif Berlaku hingga 11 Maret

Otoritas penerbangan Rusia juga mengeluarkan arahan operasional bagi maskapai nasional untuk menggunakan jalur pengalihan atau rute alternatif. Kebijakan tersebut berlaku hingga Rabu, 11 Maret, sebagaimana disampaikan kementerian terkait.

Selain itu, penerbangan dengan tujuan Israel dan Iran untuk sementara masih dihentikan sampai ada pemberitahuan lanjutan dari otoritas berwenang. (Ant/E-4)