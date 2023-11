Besok Israel-Hamas Tukar Sandera

PEMBEBASAN sandera dari kesepakatan gencatan senjata sementara antara Israel dan militan Hamas baru akan dimulai Jumat (24/11). Kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak itu terlaksana pada Rabu (22/11) pagi. Gencatan senjata di Gaza akan berlangsung selama empat hari, untuk membiarkan bantuan masuk dan membebaskan sedikitnya 50 sandera yang disandera Hamas dan 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel. Sumber keamanan Mesir mengatakan mediator kesepakatan ini, Qatar, meminta pelaksanaannya dimulai pukul 10 pagi pada Kamis (23/11). Baca juga: Qatar Harap Gencatan Senjata Berujung pada Perundingan Damai Berkelanjutan Tetapi seorang pejabat Israel mengatakan rencana itu molor 24 jam karena lambatnya persetujuan dari Hamas dan Qatar. "Negosiasi untuk pembebasan tawanan kami mengalami kemajuan dan terus berlanjut,” kata Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi. Menurut dia awal pelepasan sandera akan dilakukan sesuai kesepakatan awal antara para pihak, dan itu berlangsung mulai Jumat (24/11). Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak menyebutkan potensi penundaan implementasi perjanjian tersebut dalam konferensi pers pada Rabu (23/11) malam. Pernyataan Hanegbi dirilis sekitar satu jam setelah konferensi pers Netanyahu. Gencatan senjata pertama dalam perang yang telah berlangsung hampir tujuh minggu, yang dicapai setelah mediasi oleh Qatar, dipuji di seluruh dunia. Para menteri Arab memuji perjanjian tersebut namun mengatakan bahwa perjanjian tersebut harus menjadi langkah pertama menuju gencatan senjata penuh. Israel mengatakan gencatan senjata dapat diperpanjang jika lebih banyak sandera yang dibebaskan, dan sumber Palestina mengatakan sebanyak 100 sandera secara total dapat dibebaskan pada akhir bulan ini. Hamas dan kelompok sekutunya menyandera sekitar 240 orang ketika orang-orang bersenjata mengamuk di kota-kota Israel selatan pada 7 Oktober. Sebelumnya, Hamas hanya membebaskan empat sandera. Israel telah menjadikan Gaza yang dikuasai Hamas sebagai sasaran pengepungan dan pemboman tanpa henti sejak serangan 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan Israel. Sejak itu, lebih dari 14.200 warga Gaza telah terbunuh, sekitar 40 persen di antaranya adalah anak-anak, menurut pejabat medis di wilayah tersebut. "Ini tidak akan bisa membebaskan semua sandera, tapi akan berhasil membebaskan 50 sandera pertama, semuanya perempuan dan anak-anak. Kita akan mulai melihat mereka mulai dibebaskan dalam 24 jam ke depan," kata Juru Bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Kirby. AS juga berharap ratusan truk bantuan kemanusiaan akan mencapai Gaza dalam beberapa hari ke depan. "Sekarang, penting untuk menerapkan semua aspek sepenuhnya," kata Presiden AS Joe Biden dalam komentarnya mengenai kesepakatan itu di X. Palang Merah akan dapat mengunjungi sandera yang tersisa di Gaza, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada konferensi pers pada Rabu (23/11) malam. Sebanyak 50 sandera akan dibebaskan selama empat hari dengan jumlah minimal 10 sandera setiap hari, kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Selasa malam. Gencatan senjata dapat diperpanjang hari demi hari asalkan 10 sandera tambahan dibebaskan setiap hari, katanya. Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan daftar 300 nama tahanan Palestina yang bisa dibebaskan. Hamas mengatakan 50 sandera awal akan dibebaskan dengan imbalan 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang dipenjara di Israel. Ratusan truk yang berisi bantuan kemanusiaan, medis dan bahan bakar akan memasuki Gaza, sementara Israel akan menghentikan semua serangan udara di Gaza selatan dan mempertahankan jendela larangan terbang selama enam jam setiap hari di utara. Kepala perunding Qatar dalam perundingan gencatan senjata, Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Mohammed Al-Khulaifi, mengatakan kepada Reuters bahwa gencatan senjata berarti tidak akan ada serangan apa pun. Tidak ada gerakan militer, tidak ada ekspansi, tidak ada apa pun. Para menteri luar negeri Arab, yang mengunjungi Inggris dan Prancis untuk melakukan pembicaraan pada Rabu (23/11), mengatakan perjanjian tersebut harus diperpanjang. "Akses kemanusiaan apa pun yang meningkat akibat kesepakatan penyanderaan ini harus tetap ada dan harus dibangun," kata Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di London, Inggris, bersama rekan-rekannya dari Yordania dan Mesir. Mereka memimpin kelompok kontak yang terdiri dari negara-negara mayoritas Muslim yang melobi sekutu utama Israel dan Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri perang Gaza dan bergerak menuju solusi permanen konflik Israel-Palestina. "Itu harus menjadi rencana yang memiliki tujuan akhir, dengan jadwal, dengan mekanisme implementasi, dengan jaminan, dan seluruh dunia harus mendukungnya dan AS harus memainkan peran utama," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Tentara Israel memperlihatkan terowongan di bawah Al Shifa yang dikatakan sebagai tempat persembunyian Hamas Baik Israel maupun Hamas mengatakan penghentian permusuhan tidak akan menghentikan misi mereka yang lebih luas. "Kami menang, dan kami akan terus berjuang sampai kemenangan penuh," kata Netanyahu. Namun Hamas mengatakan "Saat kami mengumumkan penghentian perjanjian gencatan senjata, kami menegaskan bahwa kami tetap siap untuk mengambil tindakan, dan para pejuang kami yang menang akan tetap waspada untuk membela rakyat kami dan mengalahkan pendudukan." (CNA/Z-3)

