Penumpukan Pasukan AS di Israel Perkeruh Konflik

PENUMPUKAN militer Amerika Serikat (AS) di lepas pantai Israel memerlukan tindakan yang menyeimbangkan antara pencegahan dan penurunan eskalasi. Pesawat-pesawat tempur AS melakukan serangan udara terhadap fasilitas penyimpanan senjata di Suriah, yang digunakan militan yang didukung Iran pada 8 November. Itu sebagai pembalasan atas meningkatnya jumlah serangan terhadap kepentingan militer AS di wilayah tersebut, yang merupakan serangan kedua dalam waktu kurang dari dua minggu. Serangan tersebut menggambarkan tindakan penyeimbang yang rumit yang harus dilakukan AS untuk melindungi kepentingannya di kawasan tanpa meningkatkan perang antara Israel dan Hamas menjadi konflik regional. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah serangan militer terbarunya di Suriah timur, Washington tampaknya telah mempertimbangkan setiap kata yang diucapkan untuk membatasi risiko eskalasi. "Pasukan militer AS melakukan serangan bela diri terhadap fasilitas di Suriah timur yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok afiliasinya," kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Kepemimpinan AS bersikeras pada sifat terbatas dari operasi militernya. Seorang pejabat senior militer AS mengatakan AS sangat yakin serangan itu tidak menimbulkan korban sipil. Dia menambahkan AS memang menggunakan jalur dekonfliksi dengan Rusia sebelum serangan, mengacu pada saluran komunikasi khusus yang dibangun antara Moskow dan Washington untuk menghindari kejutan militer di Suriah. "Ini jelas merupakan upaya pencegahan, karena dalam peperangan, Anda mencoba memaksimalkan kehancuran, bukan apa yang terjadi dengan serangan-serangan ini," kata Dosen Perdamaian dan Keamanan Internasional di Universitas Durham Robert Geist Pinfold. Dua serangan udara AS yang dilakukan sejak awal perang Israel-Hamas dirancang untuk menghancurkan pasokan, senjata, dan amunisi yang terkait dengan Iran, menurut badan intelijen AS. “Ini adalah target dengan intensitas rendah,” kata Pakar Strategi Militer Timur Tengah di Universitas Portsmouth Veronika Poniscjakova. Risiko kerusakan tambahan dan korban jiwa rendah, terutama karena Angkatan Darat AS menunggu sampai mereka yakin semua personel meninggalkan gedung tersebut. Militer AS sadar mereka telah memasuki medan berbahaya sejak memindahkan sekitar 1.000 anggota militer AS dan dua kelompok kapal induk ke wilayah tersebut. "Secara resmi pencegahan AS terutama ditujukan untuk menghentikan Hizbullah dan Iran membuka front baru melawan Israel," kata Poniscjakova. Namun, kehadiran kontingen AS di lepas pantai Israel meningkatkan ketegangan dan melipatgandakan risiko insiden. Proyeksi kekuatan militer ini dipandang sebagai demonstrasi dukungan AS terhadap upaya perang Israel dan dalam pandangan milisi pro-Iran, memperkuat legitimasi serangan terhadap kepentingan AS di kawasan. Oleh karena itu, AS mempunyai dua tujuan militer, untuk mencegah serangan terhadap posisinya di Timur Tengah dan memastikan konflik Israel-Hamas tidak meluas. "Namun, agar pencegahan berhasil, tujuannya harus jelas, dan pihak lain harus bertindak rasional, hal ini masih bisa diperdebatkan dengan kelompok seperti Hizbullah atau Houthi di Yaman, yang telah meluncurkan rudal ke sasaran militer Israel,” kata Poniscjakova. Dalam pidato pertamanya sejak serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober, pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengatakan Hizbullah tidak terintimidasi oleh ancaman AS dan oleh pasukan AS yang dikerahkan ke wilayah tersebut. Ia menambahkan gerakannya siap untuk skenario apa pun. Ini adalah cara Hizbullah untuk memberi isyarat kemungkinan penggunaan rudal antikapal. Batasan penolakan AS diilustrasikan lebih jauh dengan serangan drone dan roket terhadap pasukan AS yang terus berlanjut dalam beberapa minggu terakhir, bahkan setelah serangan awal pada 26 Oktober di Suriah. “Setidaknya ada 22 serangan lagi sejak serangan balasan Amerika bulan lalu. Milisi yang didukung Iran telah memasukkan bahan peledak dalam jumlah yang lebih besar lebih dari 80 pon ke dalam drone yang diluncurkan ke pangkalan Amerika”, lapor The New York Times. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya ada pencegahan yang seimbang, yang berarti ada pemahaman tentang di mana pihak lain akan menyerang dan apa cara yang dapat diterima, kata Pinfold. Dengan kata lain, kedua belah pihak saling menguji batas kemampuan masing-masing. Menurut Pinfold, demonstrasi lebih lanjut atas kekuatan militer Amerika dan serangan terhadap kepentingan mereka akan menyebabkan peningkatan ketegangan secara perlahan dan bertahap. Kuncinya jangan melewati garis merah. Bagi AS, ini berarti serangan udara terbatas dapat ditoleransi, dan tidak ada serangan darat AS adalah garis merahnya. “Di sisi lain, semuanya bergantung pada apa yang akan dilakukan Hizbullah dalam beberapa minggu mendatang. Jika mereka meluncurkan roket ke wilayah utara Israel, tidak apa-apa, tetapi jika mereka menyerang pusat populasi atau menggunakan rudal anti-kapal, AS akan terpaksa meresponsnya,” paparnya. Ini adalah permainan yang sangat, sangat berbahaya yang dimainkan keduanya karena ada banyak variabel (yang) tidak mungkin dikendalikan 100%. Oleh karena itu, AS bergantung pada kualitas intelijen yang dikumpulkannya, yang selalu bisa salah, untuk menghindari jatuhnya korban dalam serangannya. “Misalnya, ketika Houthi (pemberontak Yaman yang didukung Iran) mengirim rudal ke Israel, mereka mengira rudal tersebut akan dicegat. Namun selalu ada kegagalan dalam melakukan hal tersebut. tanggapannya," pungkas Pinfold. (AFP/Z-1)

