Di Resepsi Diplomatik Perayaan HUT RI ke-77, AS Tegaskan Dukungan Presidensi G20 Indonesia

SETELAH tidak terselenggara selama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, KBRI Washington DC kembali menggelar acara Resepsi Diplomatik merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-77 beberapa waktu lalu.

Bertempat di Hotel Willard yang terletak di sisi timur Gedung Putih, resepsi dihadiri lebih dari 500 tamu undangan. Para undangan berasal dari kalangan pejabat pemerintah, anggota parlemen dan senat, korps diplomatik negara sahabat, pebisnis, lembaga think-tanks, tokoh masyarakat, hingga organisasi internasional di Amerika Serikat.

Mewakili Pemerintah AS, Menteri Perdagangan Gina Raimondo hadir sebagai Tamu Kehormatan. Resepsi juga dihadiri oleh tamu-tamu VVIP yaitu Anggota Kongres AS Eric Swalwell (Demokrat-California), Ted Deutch (Demokrat-Florida), Daniel J. Krittenbrink (Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs), Raymond Duda (Assistant Director, International Operations Division, FBI), LTG Laura A. Potter (Deputy Chief of Staff, G-2 U.S. Army), Mari Elka Pangestu (Direktur Utama Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama, Bank Dunia, serta Jedidiah P. Royal (Principal Deputy Assistance Secretary of Defense for Indo-Pacific Affairs).

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Rosan P. Roeslani menggarisbawahi kedekatan sejarah serta hubungan Indonesia dan AS yang sama-sama menganut prinsip demokrasi dalam bernegara.

“Semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia hidup dalam konstitusi 1945, dan E. Pluribus Unum milik Amerika Serikat, “out of many, one”, identik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keberagaman,” kata Rosan dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (5/10/)

Menanggapi situasi global yang kini penuh dengan ketidakpastian, Rosan menekankan pentingnya untuk mengedepankan kolaborasi dan kerja sama guna mengatasi berbagai tantangan global.

“Pada masa krisis, orang bijak memilih untuk membangun jembatan, bukan membangun penghalang. Kita harus menemukan cara untuk menjaga satu sama lain, seolah-olah kita adalah satu suku” ujar Rosan yang meminjam kalimat bijak dari film Marvel, Black Panther, yang kemudian disambut dengan tepuk tangan meriah dari para tamu undangan.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo menyampaikan dukungan penuh pemerintah AS terhadap kesuksesan presidensi Indonesia di G20, serta berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kerjasama dan kolaborasi dengan Indonesia.

“Indonesia merupakan mitra AS yang sangat penting di kawasan. Saya sepakat dengan Dubes Rosan, bahwa melalui kerja sama yang baik antara AS dan Indonesia, kita pasti dapat meraih pencapaian yang luar biasa bagi kedua negara” ucap Menteri Raimondo yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur wanita pertama di negara bagian Rhode Island (2015-2021).

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan AS dalam waktu dekat akan mengadakan tiga misi besar ke Indonesia, yaitu Advanced Manufacturing Business Development Mission (Oktober 2022), Aerospace and Defense Trade Mission (November 2022), dan Trade Winds (Maret 2023).

Dubes Rosan pun mengundang Menteri Raimondo bersama tamu VVIP lainnya pada prosesi pemotongan Tumpeng sebagai bentuk penghormatan dan harapan terhadap hubungan Indonesia-AS yang lebih erat di masa mendatang.

Selain mencicipi aneka kuliner khas Indonesia seperti gado-gado, rendang, dan bakso, tamu undangan juga disuguhkan dengan penampilan musik gamelan dan tarian Bali.

Pada penghujung acara, resepsi menghadirkan penampilan khusus dari musisi dan komposer legendaris David Foster, yang diiringi oleh penyanyi dan aktris Katharine McPhee, finalis kompetisi American Idol tahun 2006. (RO/OL-7)