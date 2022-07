Silang Pendapat Rusia-Ukraina Soal Status Siversk

PASUKAN Rusia mengklaim telah memasuki kota Siversk di wilayah Donetsk namun dibantah oleh pihak Ukraina. Kyiv menyatakan Rusia tidak melakukan serangan baru di garis depan yang mencakup Siversk.

Seorang pejabat di Republik Rakyat Luhansk, Vitaly Kiselyov, mengatakan, kota itu bisa jatuh dalam beberapa hari. Namun Institute for the Study of War mengatakan pasukan Rusia mengerahkan artileri di dekat Siversk tanpa serangan darat.

Lembaga itu juga menilai klaim Kiselyov atas Siversk tanpa dukungan data yang akurat. Terlebih Kiselyov bukan juru bicara yang dapat diandalkan untuk operasi militer Rusia.(Aljazeera/OL-5)