Diplomasi Parlemen Penting ontuk Menjembatani Perbedaan Antar Negara

KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya diplomasi antar parlemen negara yang tergabung di Inter - Parliamentary Union (IPU). Puan menyakini, melalui diplomasi parlemen perbedaaan antar negara bisa disikapi dengan baik.

"Bagi kami, DPR RI, mengakui pentingnya diplomasi parlemen yang dapat berkontribusi menjembatani perbedaan antar negara serta memperkuat kerja sama internasional, multilateralisme, dan menolak unilateralisme,” kata Puan saat membuka First Meeting of the Steering Committee di IPU ke-144 BICC, Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Puan mengatakan, IPU telah membuktikan efektivitas dialog antar anggota parlemen untuk mengimplementasikan demokrasi, memelihara perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kendati, masih kerap munculnya perbedaan-perbedaan antar negara terhadap isu-isu global. Puan menilai hal tersebut wajar, namun harus disikapi dengan bijaksana. Puan juga menyerukan penguatan kemitraan global dan multilateral dalam menyelesaikan beberapa tantangan global.

Tantangan global yang dimaksud mulai dari konflik antar negara, pandemi yang berkepanjangan, dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Untuk itu, Puan berharap agar di tengah ketidakpastian ini, anggota-anggota IPU memastikan proses penyusunan kebijakan menghasilkan hasil yang kuat.

“Kita dapat memulai diskusi dengan membahas isu-isu yang mana kita memiliki kesamaan pandangan. Selanjutnya, kita dapat membahas isu-isu di mana masih terdapat perbedaan pandangan,” lanjut Puan.

Puan lalu menekankan pentingnya fleksibilitas dari semua pihak dalam forum. Dengan begitu, IPU ke-144 dapat menyepakati konsesus bersama pada isu-isu global yang dibahas.

"Saya berharap meski kita semua memiliki kepentingan nasional, namun kita juga memperhatikan kepentingan bersama, dan mempertahankan suasana diskusi yang kondusif,” jelas Puan.

Puan menambahkan, hanya melalui aksi kolektif, IPU akan mampu mencari solusi mengatasi berbagai tantangan bersama yang tengah dihadapi dunia. "Dengan dukungan semua delegasi, kita akan membuat Majelis IPU ke-144 ini sukses,” tutup Puan. (RO/OL-09)