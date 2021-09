Pangeran Harry dan Meghan Kunjungi Monumen 9/11

PANGERAN Harry dan istrinya Meghan Markle, Kamis (23/9), mengawali lawatan mereka ke New York City dengan mengunjungi Freedom Tower dan Monumen 9/11.

Pasangan itu meihat-lihat lantai 100 dan 102 Gedung One World Trade Center didampingi Gubernur New York Kathy Hochul dan Wali Kota New York Bill de Blasio.

Berpakaian hitam, Duke dan Duchess of Sussex itu kemudian melihat kolam yang ditempatkan di bekas lokasi Twin Towers yang hancur oleh serangan Al-Qaeda pada 11 September 2001.

Baca juga: Pengadilan AS Perintahkan Facebook Rilis Data Anti-Rohingya

Harry dan Meghan kemudian bertemu dengan Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.

"Sangat senang bertemu Pangeran Harry dan Meghan, Duke dan Duchess of Sussex," cicit Thomas-Greenfield bersama foto dirinya dengan pasangan itu.

"Kami membahas soal covid-19, keadilan ras, dan meningkatkan kesadaran soal keselahan mental," lanjutnya.

Harry dan Meghan dijadwalkan tampil di ajang Global Citizen Live di Central Park, New York, Sabtu (25/9).

Global Citizen Live adalah rangkaian konser yang digelar di berbagai penjuru dunia untuk meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim, kesetaraan vaksin covid-19, dan kelaparan. (AFP/OL-1)