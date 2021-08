Dharma Wanita KJRI New York Promosikan Budaya di HUT ke-76 RI

DHARMA Wanita Persatuan (DWP) KJRI New York, merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia sekaligus melestarikan dan mempromosikan budaya Indonesia. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan Ibu-ibu Perbankan perwakilan Indonesia di New York tersebut diantaranya meliputi persembahan Tarian Cinta, Gamelan dan Paduan Suara.

Perhelatan itu dikoordinatori langsung Endang Wahyu Kinasih Arifi, istri dari Konjen RI New York Dr. Arifi Saiman, MA. Selain itu, DWP KJRI New York juga turut berpartisipasi dalam mempersembahkan tari Rambadia melalui grup tari The Dancing Queens binaan DWP PTRI New York.

Upacara peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI ini dilakukan secara hybrid. Selain itu, DWP KJRI New York juga berpartisipasi dalam perlombaan 17-an yang diselenggarakan bersama diaspora Indonesia dan keluarga di wisma Konjen RI New York pada Sabtu (14/8).

Persembahan lain oleh DWP KJRI New York dan Ibu-ibu Perbankan akan tampil mempersembahkan Tarian Cinta dan Gamelan iringan Tari Penyambutan di “Riverfront Asian Festival.” Ajang bergengsi yang diselenggarakan setiap tahun di musim panas bertempat di Mortensen Riverfront Plaza, 300 Colombia Boulevard, Hartford Connecticut, Amerika Serikat pada Sabtu (21/8) mendatang.

“Bahagia sekali, meski jauh dari Tanah Air tercinta yang dipisahkan dengan lautan, tidak mengurangi rasa cinta dan keinginan kami untuk turut melestarikan budaya bangsa. Semoga persembahan dari kami ini dapat menjadi sumbangsih dan upaya memperkenalkan budaya Indonesia khususnya di Amerika Serikat”, ungkap Ketua DWP KJRI New York, Endang Wahyu Kinasih Arifi dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (18/8). (OL-13)

Baca Juga: Politikus PDIP Siap Bergerilya Politik Demi Interpelasi Anies