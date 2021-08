New York Auto Show Dibatalkan karena Covid-19

NEW York Auto Show 2021, Rabu (4/8), diputuskan batal dengan alasan meningkatnya kasus covid-19 dan kebijakan pembatasan baru yang diterapkan pemerintah Kota New York.

Pameran otomotif, yang dijadwalkan digelar pada akhir Agustus itu, seharusnya menjadi salah satu pameran besar pertama di Javits Center, New York namun kini menjadi korban pertama dari covid-19 varian Delta.

"Dengan penuh kekecewaan diputuskan bahwa New York International Automobile Show 2021 di Jacob K Javits Convention Center diputuskan batal seiring meningkatkan kasus covid-19 varian Delta dan kebijakan pembatasan yang diberlakukan," ujar Presiden New York Auto Sjow Mark Schienberg.

Pameran otomotif, yang telah berlangsung selama 121 tahun itu umumnya digelar pada musim semi namun diundur menjadi 20-29 Agustus karena covid-19.

Schienberg menyebut perkembangan kasus covid-19 selama beberapa pekan terakhir menjadi penyebab pembatalan pameran itu.

Seiring meningkatnya kasus covid-19 varian Delta, Wali Kota New York Bill de Blasio, Selasa (3/8), mengumumkan bahwa New York menjadi kota pertama di Amerika Serikat (AS) yang mensyaratkan bukti vaksinasi bagi orang yang akan mendatangi lokasi indoor seperti restoran, pusat kebugaran, pameran.

Masker masih wajib digunakan di transportasi masal dan semakin banyak toko dan gedung perkantoran yang kembali mewajibkan penggunaan masker. (AFP/OL-1)