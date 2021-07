Bantuan Vaksin dari AS dan Jepang Tiba di Indonesia

DALAM beberapa pekan terakhir, kasus covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Data Kementerian Kesehatan pada Kamis (15/7), terdapat penambahan 56.757 kasus positif baru, sehingga totalnya kasus covid-19 di Indonesia mencapai 2,72 juta orang.

Untuk mengatasi laju penyebaran covid-19, pemerintah telah melaksanakan kebijakan pembatasan mobilitas warga lewat PPKM darurat. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat vaksinasi covid-19 untuk masyarakat.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan diplomasi Indonesia terkait vaksin covid-19 terus dioptimalkan. Tujuannya, mengamankan pasokan vaksin covid-19 yang mendukung program vaksinasi nasional.

Pada Kamis (15/7) ini, Indonesia kembali menerima bantuan vaksin covid-19. Rinciannya, vaksin Moderna tahap kedua dari Amerika Serikat (AS) melalui jalur multilateral COVAX Facility sebanyak 1,5 juta dosis. Lalu, pengiriman tahap kedua vaksin AstraZeneca dukungan kerja sama dose-sharing bilateral dari Jepang sebanyak 1,16 juta dosis.

“Atas nama pemerintah Indonesia, saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah AS dan Jepang, yang telah berbagi dosis vaksin. Baik melalui jalur bilateral maupun multilateral,” ujar Retno dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/7).

Dengan kedatangan bantuan vaksin pada hari ini, jumlah vaksin Moderna dari AS melalui COVAX Facility yang diterima Indonesia mencapai 4,5 juta dosis. Sementara itu, total vaksin dukungan dose-sharing bilateral dari Jepang yang sudah diterima Indonesia tercatat 2,16 juta dosis.

“Jumlah vaksin dari AS dan Jepang ini sejalan dengan komitmen baik pemerintah AS melalui Menlu AS Secretary Blinken dan National Security Advisor Jack Sullivan. Serta, komunikasi saya dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi, baik melalui telepon maupun saat pertemuan bilateral, di sela-sela KTM G20 di Italia pada 29 Juni 2021,” jelas Retno.

Berdasarkan data pemerintah, per 15 Juli 2021, Indonesia telah mengamankan dan menerima 140,27 juta dosis vaksin covid-19. Dengan 115,5 juta dosis vaksin di antaranya dalam bentuk curah, lalu 24,77 juta dalam bentuk dosis vaksin jadi.

“Pemerintah, dalam hal ini Kemlu, Kemenkes dan Kementerian BUMN, serta instansi terkait lainnya, akan terus bersinergi untuk memastikan kelancaran pasokan vaksin di Indonesia. Baik secara bilateral maupun jalur multilateral,” tutupnya.(OL-11)