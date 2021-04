AS akan Izinkan Mahasiswa Asal Tiongkok Kembali Kuliah

AMERIKA Serikat (AS), Selasa (27/4), mengatakan melonggarkan pembatasan covid-19 bagi mahasiswa internasional dan memberi lampu hijau bagi mahasiswa asal Tiongkok untuk kembali ke kampus mereka.

Langkah itu diambil setelah adanya tuntutan dari universitas-universitas AS, yang semakin menggantungkan diri secara finansial pada mahasiswa asing dan Tiongkok mencakup satu pertiga dari mahasiswa internasional itu, lebih banyak dari mahasiswa asal negara lain.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan mahasiswa yang memiliki visa dari Tiongkok, Iran, Brasil, dan Afrika Selatan akan dibebaskan dari larangan masuk yang diberlakukan pada tahun lalu karena covid-19.

Baca juga: AS Tambahkan Pendanaan Rp50,75 Miliar untuk Vaksinasi Indonesia

"Keputusan ini sesuai dengan komitmen Departeman Luar Negeri untuk memfasilitasi perjalanan resmi ke AS," ungkap Blinken dalam sebuah pernyataan resmi.

Pemerintahan Presiden Joe Biden, Maret lalu, telah melonggarkan pembatasan bagi mahasiswa asal negara-negara Uni Eropa dan Inggris.

Mahasiswa asing, yang mayoritas membayar uang sekolah secara penuh, merupakan sumber pemasukan penting bagi universitas AS, yang terpaksa menggelar kuliah secara daring karena covid-19.

Lebih dari 1 juta mahasiswa internasional menempuh pendudukan di AS setiap tahunnya. Mereka menyumbang US$45 miliar untuk ekonomi AS pada 2018, menurut data Departemen Keuangan AS. (AFP/OL-1)