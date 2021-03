WHO Rekomendasikan Tetap Gunakan Vaksin AstraZeneca

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) tetap merekomendasikan penggunaan vaksin Covid-19, AstraZeneca. Dalam keterangan yang dirilis dalam laman resminya, Rabu (17/3), WHO menyatakan manfaat penggunaan vaksin tersebut lebih besar dibandingkan efek sampingnya.

"Saat ini, WHO menganggap bahwa manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar daripada risikonya dan merekomendasikan agar vaksinasi dilanjutkan," demikian seperti dikutip dari laman tersebut, Rabu (17/3).

Seperti diberitakan, banyak negara di Uni Eropa menunda sementara penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca mengingat adanya kejadian pembekuan darah pada beberapa penerima vaksin. Sementara negara-negara lainnya di Uni Eropa yang menerima informasi serupa, telah memutuskan tetap menggunakan vaksin tersebut dalam program mereka.

Menurut WHO vaksinasi melawan Covid-19, tidak akan mengurangi penyakit atau kematian akibat penyebab lain. Peristiwa tromboemboli (pembekuan darah) diketahui sering terjadi. Tromboemboli vena adalah penyakit kardiovaskular ketiga tersering secara global.

Ditegaskan WHO dalam kampanye vaksinasi, hal biasa bagi negara-negara memberitahuan potensi efek samping setelah imunisasi. Kejadian tromboemboli tersebut, menurut WHO bisa jadi bukan merupakan kejadian yang diakibatkan dengan vaksinasi, tetapi diperlukan penyelidikan yang baik untuk mengetahui penyebabnya. Praktik yang baik untuk menyelidikinya. Hal tersebut juga menandakan sistem pengawasan berfungsi dan ada kontrol yang efektif.

Dikatakan bahwa WHO secara teratur menghubungi Badan Obat Eropa dan regulator di seluruh dunia untuk mendapatkan informasi terbaru tentang keamanan vaksin covid-19. Subkomite covid-19 WHO dari Komite Penasihat Global untuk Keamanan Vaksin sedang menilai dengan cermat data keamanan terbaru yang tersedia untuk vaksin AstraZeneca. Setelah peninjauan tersebut selesai, WHO akan segera mengkomunikasikan temuan tersebut kepada publik. (OL-3)