Serangan Rudal di Arab, Harga Minyak Dunia Melambung di Atas US$71

HARGA minyak mentah Brent dilaporkan melonjak di atas US$71 per barel atau naik 2,6% di London ICE Futures Exchange, setelah Arab Saudi mengatakan terminal minyak mentah terbesar di dunia diserang, meskipun produksi minyak dikatakan tidak terpengaruh signifikan setelah serangan tersebut.

Sedangkan, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik US$2,26 atau 3,5 persen menjadi US$66,09 per barel di New York Mercantile Exchange.

"Ini adalah perpaduan sempurna dari berita bullish saat ini," kata Warren Patterson, kepala strategi komoditas di ING Bank NV di Singapura.

"Tampaknya serangan ini semakin sering terjadi, sehingga pasar mungkin perlu menentukan harga dalam beberapa premi risiko," tambahnya dikutip dari Bloomberg, Senin (8/3).

Kerajaan Arab Saudi mengungkapkan, tangki penyimpanan di Ras Tanura di pantai Teluk negara itu menjadi sasaran pada hari Minggu oleh pesawat tak berawak atau drone dari laut. Terminal ini dikatakan mampu mengekspor kira-kira 6,5 ??juta barel per hari atau disebut hampir 7% dari permintaan minyak dunia.

Serangan itu menyusul meningkatnya permusuhan baru-baru ini di wilayah Timur Tengah setelah pemberontak Houthi Yaman melancarkan serangkaian serangan ke Arab Saudi.

Pemerintahan baru AS juga dikabarkan telah melakukan serangan udara di Suriah bulan lalu di situs-situs yang katanya terkait dengan kelompok-kelompok yang didukung Iran.

Kenaikan reli harga minyak juga disebut didorong oleh keputusan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dan Arab Saudi yang menjaga pasokan minyak dengan tidak meningkatkan pasokan pada April 2021.

Langkah tersebut mendorong sejumlah bank investasi untuk menaikkan perkiraan minyak harga mereka. Aeperti yang direncanakan oleh Goldman Sachs Group Inc, yang memperkirakan patokan global Brent akan mencapai US$ 80 per barel pada kuartal ketiga 2021. Serangan hari Minggu disebut dinilai menjadi hal paling serius terhadap instalasi minyak di Arab Saudi sejak fasilitas dua ladang minyak diserang pada September 2019. Serangan itu diklaim oleh pemberontak Houthi, meskipun Riyadh menuding Iran. (Bloomberg/OL-3)