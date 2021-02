AS Segera Rilis Laporan Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi

GEDUNG Putih mengungkapkan laporan intelijen AS tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul akan segera keluar. Khashoggi, seorang Saudi yang menulis untuk The Washington Post dan merupakan penduduk AS, terbunuh pada tahun 2018 di dalam konsulat Saudi di Istanbul.

Sekretaris Pers Jen Psaki mengatakan Presiden Joe Biden akan segera berbicara dengan Raja Salman dari Arab Saudi.

Psaki tidak mengonfirmasi laporan di Axios bahwa panggilan Biden dengan Salman dilakukan pada Rabu (24/2) dan laporan intelijen yang tidak rahasia akan diterbitkan pada Kamis (25/2).

CIA langsung menghubungkan pemimpin de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan pembunuhan itu. Mohammed bin Salman telah bersedia bertanggung jawab sebagai pemimpin negaranya, tetapi dia menyangkal memiliki hubungan pribadi dengan kasus tersebut.

Pengumuman itu muncul ketika Gedung Putih menghadapi seruan dari aktivis hak asasi manusia dan pembangkang Saudi untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia Saudi dengan sanksi baru.

“Penerbitan laporan tersebut merupakan langkah yang ditunggu-tunggu yang harus disertai dengan pertanggungjawaban untuk memastikan kejahatan biadab ini tidak terjadi lagi,” kata Khalid Aljabri, seorang Saudi yang tinggal di pengasingan di Kanada dan merupakan putra Saad Aljabri, mantan pejabat senior dan ajudan Mohammed bin Nayef, mantan putra mahkota yang kini dipenjara.

“Sanksi tak bergigi oleh pemerintahan Trump tidak menghalangi MBS (sebutan putra mahkota) untuk mengejar orang lain. Pemerintah Biden harus mengambil langkah yang lebih efektif dengan memberikan sanksi kepada pejabat senior dan tokoh politik, lembaga dan entitas yang berkontribusi pada pembunuhan tersebut,” ungkap Khalid Aljabri.

Sejak mengambil alih kursi kepresidenan pada Januari, Biden menekankan akan mengalibrasi ulang hubungan AS dengan Arab Saudi yang berarti menjauhi ketergantungan mantan presiden Donald Trump pada Pangeran Mohammed dan berurusan langsung dengan raja.(France24/The Guardian/OL-5)