Di Hari Imlek, WNI di New York Ingatkan Pentingnya 5M

HARI libur kerap menjadi momok dalam upaya penanggulangan covid-19 lantaran kerap disusul dengan kenaikan kasus positif yang signifikan. Karena itu, jelang Imlek, Dharma Wanita Persatuan KJRI New York memanfaatkan momentum untuk melakukan sosialisasi 5M melalui video.

Pesan ini dikemas secara menarik sebagai bentuk sosialisasi untuk mengingatkan masyarakat agar selalu melaksanakan 5M. Adapun gerakan 5M merupakan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi covid-19 yang berisikan imbauan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Kegiatan ini didukung penuh oleh Konsul Jenderal RI di New York Dr. Arifi Saiman.

Pesan untuk Tetap di Rumah

New York pernah menjadi episenter covid-19 pada bulan April-Mei 2020. Karena itu istri dari Arifi Saiman, Endang Wahyu Kinasi, mengimbau warga Indonesia di wilayah tersebut untuk tetap di rumah.

"Ini adalah kali kedua Hari Raya Imlek dirayakan dalam kesederhanaan. Mari kita tinggal di rumah masing-masing untuk merayakannya bersama keluarga," ujar Endang melalui pesan tertulis.

Vaksin

Endang pun mengingatkan agar masyarakat terus memantau perkembangan distribusi vaksin di wilayahnya masing-masing.

"Vaksin adalah salah satu cara untuk menanggulangi dan mengatasi pandemi. Yuk, mari kita ikuti imbauan pemerintah untuk divaksin, supaya pandemi ini bisa cepat tertanggulangi," ungkapnya.

Tercatat, sampai saat ini, terdapat 133 warga Indonesia yang terpapar covid-19 di wilayah kerja KJRI New York yang meliputi 15 negara bagian yaitu Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia, dan West Virginia.

Dari angka tersebut, 20 warga meninggal dunia. Saat ini, terdapat 8 warga yang menjalani karantina mandiri dan selebihnya sembuh.

Warga Indonesia di New York pun menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Imlek 2572.

"Gong Xi Fat Choi, Salam Sehat dari New York!".(RO/OL-5)