Tips Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Jelang UTBK-SNBT 2026

Ilustrasi--Sejumlah peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 di Universitas Diponegoro (Undip), Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/4/2025)(ANTARA/Aprillio Akbar)

MENJELANG pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026, persiapan materi pelajaran bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan. Kondisi fisik dan mental yang prima memegang peranan krusial agar seluruh persiapan yang telah dilakukan selama berbulan-bulan tidak sia-sia saat hari H tiba.

Supervisor Pelayanan Medis IPB University, dr. Mimi Oktafia, menekankan bahwa menjaga kebugaran adalah investasi penting bagi para peserta.

"Menjaga kesehatan fisik dan mental menjelang UTBK sangat penting agar peserta dapat fokus dan tampil maksimal saat ujian," ujar Mimi.

Untuk membantu peserta mencapai kondisi puncak, dr. Mimi membagikan tujuh tips sederhana namun efektif yang dapat diterapkan dalam beberapa hari menjelang ujian:

1. Prioritaskan Kualitas Tidur

Peserta sangat disarankan untuk menghindari kebiasaan bergadang. Tidur malam yang cukup, yakni sekitar 7 hingga 9 jam, sangat vital untuk menjaga konsentrasi dan daya tahan tubuh. Kurang tidur secara langsung dapat menurunkan kemampuan otak dalam memproses soal-soal ujian yang kompleks.

2. Nutrisi Seimbang dan Sarapan

Asupan makanan bergizi seimbang tidak boleh diabaikan. Secara khusus, Mimi mengingatkan pentingnya sarapan pada hari pelaksanaan ujian. Sarapan yang tepat akan memberikan suplai energi yang stabil dan membantu meningkatkan fokus selama durasi ujian yang panjang.

3. Hidrasi yang Cukup

Menjaga kebutuhan cairan tubuh adalah keharusan. Peserta dianjurkan minum air putih minimal delapan gelas per hari. Sebaliknya, hindari konsumsi minuman manis berlebih atau berkafein tinggi menjelang ujian agar kondisi metabolisme tubuh tetap stabil.

4. Aktivitas Fisik Ringan

Meski sibuk belajar, sempatkanlah berolahraga ringan selama 15 hingga 30 menit di rumah. Aktivitas fisik seperti peregangan atau jalan santai dapat membantu menjaga stamina tanpa risiko cedera yang bisa didapat dari olahraga berat.

5. Manajemen Stres

Tekanan menjelang ujian adalah hal yang manusiawi, namun harus dikelola dengan bijak. "Stres yang tidak dikelola bisa menurunkan daya tahan tubuh," ungkap Mimi. Ia menyarankan teknik meditasi atau melakukan aktivitas menyenangkan sejenak untuk meredakan ketegangan mental.

6. Disiplin Jadwal Belajar

Aturlah jadwal belajar secara terstruktur. Keseimbangan antara waktu mengulas materi dan waktu istirahat akan mencegah kelelahan mental (burnout), sehingga pikiran tetap tajam saat menghadapi lembar soal.

7. Kekuatan Spiritual

Sebagai penutup, Mimi menekankan pentingnya aspek spiritual. Setelah seluruh ikhtiar dilakukan, berdoa menjadi cara untuk mendapatkan ketenangan hati dan kepercayaan diri tambahan.

Berikut adalah ringkasan panduan kesehatan bagi peserta UTBK-SNBT 2026:

Aspek Kesehatan Rekomendasi Tindakan Istirahat Tidur 7-9 jam, hindari bergadang. Nutrisi Makan bergizi seimbang dan wajib sarapan sebelum ujian. Hidrasi Minum minimal 8 gelas air putih/hari; hindari kafein berlebih. Olahraga Aktivitas ringan 15-30 menit untuk menjaga stamina. Mental Kelola stres dengan meditasi dan jadwal belajar yang disiplin.

Dengan kombinasi persiapan akademik yang matang dan kondisi fisik yang terjaga, diharapkan para peserta dapat menghadapi UTBK-SNBT 2026 dengan penuh percaya diri dan meraih hasil yang maksimal. (Z-1)