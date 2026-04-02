Tips Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Jelang UTBK-SNBT 2026

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MENJELANG pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026, persiapan materi pelajaran bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan. Kondisi fisik dan mental yang prima memegang peranan krusial agar seluruh persiapan yang telah dilakukan selama berbulan-bulan tidak sia-sia saat hari H tiba.
Supervisor Pelayanan Medis IPB University, dr. Mimi Oktafia, menekankan bahwa menjaga kebugaran adalah investasi penting bagi para peserta.
"Menjaga kesehatan fisik dan mental menjelang UTBK sangat penting agar peserta dapat fokus dan tampil maksimal saat ujian," ujar Mimi.
Untuk membantu peserta mencapai kondisi puncak, dr. Mimi membagikan tujuh tips sederhana namun efektif yang dapat diterapkan dalam beberapa hari menjelang ujian:
Peserta sangat disarankan untuk menghindari kebiasaan bergadang. Tidur malam yang cukup, yakni sekitar 7 hingga 9 jam, sangat vital untuk menjaga konsentrasi dan daya tahan tubuh. Kurang tidur secara langsung dapat menurunkan kemampuan otak dalam memproses soal-soal ujian yang kompleks.
Asupan makanan bergizi seimbang tidak boleh diabaikan. Secara khusus, Mimi mengingatkan pentingnya sarapan pada hari pelaksanaan ujian. Sarapan yang tepat akan memberikan suplai energi yang stabil dan membantu meningkatkan fokus selama durasi ujian yang panjang.
Menjaga kebutuhan cairan tubuh adalah keharusan. Peserta dianjurkan minum air putih minimal delapan gelas per hari. Sebaliknya, hindari konsumsi minuman manis berlebih atau berkafein tinggi menjelang ujian agar kondisi metabolisme tubuh tetap stabil.
Meski sibuk belajar, sempatkanlah berolahraga ringan selama 15 hingga 30 menit di rumah. Aktivitas fisik seperti peregangan atau jalan santai dapat membantu menjaga stamina tanpa risiko cedera yang bisa didapat dari olahraga berat.
Tekanan menjelang ujian adalah hal yang manusiawi, namun harus dikelola dengan bijak. "Stres yang tidak dikelola bisa menurunkan daya tahan tubuh," ungkap Mimi. Ia menyarankan teknik meditasi atau melakukan aktivitas menyenangkan sejenak untuk meredakan ketegangan mental.
Aturlah jadwal belajar secara terstruktur. Keseimbangan antara waktu mengulas materi dan waktu istirahat akan mencegah kelelahan mental (burnout), sehingga pikiran tetap tajam saat menghadapi lembar soal.
Sebagai penutup, Mimi menekankan pentingnya aspek spiritual. Setelah seluruh ikhtiar dilakukan, berdoa menjadi cara untuk mendapatkan ketenangan hati dan kepercayaan diri tambahan.
Berikut adalah ringkasan panduan kesehatan bagi peserta UTBK-SNBT 2026:
|Aspek Kesehatan
|Rekomendasi Tindakan
|Istirahat
|Tidur 7-9 jam, hindari bergadang.
|Nutrisi
|Makan bergizi seimbang dan wajib sarapan sebelum ujian.
|Hidrasi
|Minum minimal 8 gelas air putih/hari; hindari kafein berlebih.
|Olahraga
|Aktivitas ringan 15-30 menit untuk menjaga stamina.
|Mental
|Kelola stres dengan meditasi dan jadwal belajar yang disiplin.
Dengan kombinasi persiapan akademik yang matang dan kondisi fisik yang terjaga, diharapkan para peserta dapat menghadapi UTBK-SNBT 2026 dengan penuh percaya diri dan meraih hasil yang maksimal. (Z-1)
SEKRETARIS Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Sigit Priyanto, Rabu menegaskan, tahun 2026 ini, UGM akan menerima 10.000 mahasiswa baru baik jenang Sarjana (S1), Sarjana Terapan (D-4).
Untuk membuat akun SNPMB, siswa dapat mengikuti langkah-langkah berikut dan simak syarat pendaftarannya.
Sedikitnya 100 orang siswa kelas XII MAN 1 Pidie berpeluang mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Sebanyak 285.380 peserta dinyatakan lolos dari 860.976 pendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.
UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad) menerima sebanyak 3 ribu calon mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.
Simak panduan ahli untuk memulihkan kondisi fisik dan finansial pascalibur Lebaran, mulai dari deteksi dini kesehatan hingga alokasi ideal arus kas.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, membagikan tips menjaga kesehatan mental dari paparan berita geopolitik yang intens.
Psikolog Virginia Hanny membagikan kiat menghadapi post holiday blues agar tetap produktif setelah libur panjang. Simak tips untuk individu dan perusahaan.
Guru Besar Psikologi UI Prof. Rose Mini membagikan tips jitu mengatasi post holiday blues agar kembali produktif bekerja dengan cara berpikir positif.
Psikolog UI Prof. Rose Mini dan Alva Paramitha menyarankan orangtua kreatif berikan alternatif kegiatan nyata untuk kurangi ketergantungan gawai anak.
