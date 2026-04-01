Daftar Perlengkapan Haji 2026: Panduan Packing Efisien untuk Jemaah Indonesia

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MEMPERSIAPKAN barang bawaan untuk perjalanan ibadah haji memerlukan ketelitian ekstra. Jemaah seringkali terjebak dalam dilema antara membawa terlalu banyak barang (overcapacity) atau justru melupakan barang-barang esensial. Untuk keberangkatan Haji 2026, efisiensi adalah kunci, mengingat mobilitas jemaah yang sangat tinggi antara Mekah, Madinah, dan Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
Dokumen adalah hal paling krusial. Pastikan barang-barang berikut berada di tas paspor yang selalu melekat di tubuh Anda:
Sesuaikan jumlah pakaian dengan durasi perjalanan (sekitar 40 hari), namun jangan berlebihan karena tersedia jasa laundry di hotel.
Untuk Pria:
Untuk Wanita:
Mengingat cuaca di Arab Saudi yang ekstrem, perlengkapan kesehatan adalah investasi kenyamanan Anda:
Barang-barang kecil ini sering terlupakan namun sangat berguna:
|[ ] Berat koper besar tidak melebihi 32kg atau sesuai aturan maskapai terbaru.
|[ ] Cairan di tas kabin maksimal 100ml per botol.
|[ ] Membawa sabun/shampoo non-parfum untuk kondisi ihram.
|[ ] Menandai koper dengan ciri khas (pita/stiker) agar tidak tertukar.
Data mengenai regulasi berat bagasi dan aturan barang terlarang terbaru sedang divalidasi mengikuti kebijakan otoritas penerbangan dan Pemerintah Arab Saudi untuk musim Haji 2026.
MENJELANG musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat peran strategisnya dalam mencegah praktik haji ilegal.
