Wamenhaj: Haji 2026 Bawa Pesan Perdamaian

Penyelenggaraan Haji 2026 diharapkan berjalan lancar dan bawa pesan perdamaian.(Antara)

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyerukan doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar, aman, dan nyaman, sekaligus menegaskan bahwa ibadah haji harus menjadi simbol perdamaian dunia di tengah konflik global.

Seruan tersebut disampaikan saat Wamenhaj mengawali kunjungan kerja di Arab Saudi, dengan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional haji serta koordinasi dengan otoritas setempat.

Dahnil memastikan bahwa hingga saat ini seluruh persiapan berjalan dengan baik tanpa kendala berarti, baik dari sisi Indonesia maupun pihak Arab Saudi. Keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026.

Baca juga : Geopolitik Timur Tengah Memanas, Puan Pastikan Jemaah Indonesia Tetap Berangkat Haji

"Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kendala dalam persiapan. Insya Allah, keberangkatan pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 22 April 2026," kata Dahnil dalam keterangannya, Minggu (29/3).

Wamenhaj menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya optimal memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah.

Di tengah dinamika konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, ia mengajak masyarakat untuk memperkuat doa sebagai ikhtiar bersama.

Baca juga : Eskalasi Timur Tengah Memuncak, Wamenhaj Sebut Penyelenggaraan Haji masih sesuai Rencana

"Kita berdoa kepada Allah SWT semoga penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Kami juga memohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar seluruh proses ini diberikan kemudahan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ibadah haji bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga mengandung pesan universal tentang perdamaian, kesetaraan umat manusia, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Haji memiliki pesan kuat tentang perdamaian, kesetaraan umat manusia, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak," jelasnya.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara yang tengah berkonflik untuk menurunkan eskalasi dan mengedepankan dialog.

"Kita berharap eskalasi konflik dapat menurun, sehingga pelaksanaan haji bisa berlangsung dengan aman. Haji harus menjadi instrumen untuk menghadirkan perdamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia," tambahnya.

Wamenhaj juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia.

"Kita berdoa semoga berbagai upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam membangun dialog antar pemimpin dunia dapat membawa perdamaian global," tuturnya.

Dahnil pun juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendoakan kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026.

"Semoga Haji 2026 berjalan sukses, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah Indonesia maupun jemaah dari seluruh dunia," pungkasnya. (Z-10)