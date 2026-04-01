Jangan Sampai Kelelahan sebelum Berangkat: Imbauan Batasi Walimatus Safar Haji 2026

DI Indonesia, keberangkatan ibadah haji seringkali diiringi dengan tradisi walimatus safar, yaitu acara syukuran dan silaturahmi untuk memohon doa restu serta saling memaafkan sebelum jemaah bertolak ke Tanah Suci. Namun, menjelang musim Haji 2026, jemaah diimbau untuk mulai membatasi frekuensi dan skala acara tersebut. Imbauan ini bukan tanpa alasan, melainkan demi kemaslahatan dan kelancaran ibadah jemaah itu sendiri.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Liliek Marhaendro Susilo, mengingatkan bahwa tradisi walimatus safar yang dilakukan secara berlebihan dapat memicu kelelahan fatal pada jemaah, bahkan sebelum tiba di Tanah Suci.
Ia mencontohkan sebuah insiden tragis pada musim haji sebelumnya yang patut menjadi pelajaran bersama. Seorang jemaah haji dilaporkan meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan menuju Arab Saudi, sebelum sempat menjejakkan kaki di Madinah untuk beribadah.
Berdasarkan penelusuran tim kesehatan, penyebab utama kematian tersebut adalah kelelahan ekstrem (fatigue) akibat aktivitas berlebihan menjelang keberangkatan.
Jemaah tersebut diketahui menggelar acara open house selama tujuh hari tujuh malam berturut-turut sebagai bagian dari walimatus safar.
"Jemaah itu kelelahan karena tujuh hari tujuh malam open house menerima tamu untuk walimatus safar. Sampai di pesawat dia kelelahan, mau ke toilet tidak sempat menunggu, akhirnya pingsan dan tidak tertolong. Itu contoh yang kita tidak harapkan terulang," ujar Liliek kepada awak media usai memberikan paparan dalam Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede Januari lalu.
Secara harfiah, walimatus safar berarti jamuan perjalanan. Secara tradisi, ini adalah momen menyelesaikan urusan kemanusiaan (hablum minannas) sebelum fokus pada urusan ketuhanan (hablum minallah). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, skala acara ini seringkali menjadi sangat besar dan melelahkan, yang justru berisiko mengganggu kesiapan utama jemaah.
Ibadah haji adalah ibadah fisik yang sangat berat. Jemaah membutuhkan stamina prima sejak hari pertama keberangkatan. Acara walimatus safar yang beruntun, seringkali hingga larut malam, dapat menurunkan imunitas tubuh akibat kurang istirahat. Mengingat tantangan cuaca ekstrem, jemaah sangat disarankan untuk menyimpan energi mereka.
Kerumunan orang dalam acara syukuran meningkatkan risiko jemaah terpapar virus atau bakteri (seperti flu atau ISPA) tepat sebelum keberangkatan. Jika jemaah jatuh sakit saat pemeriksaan kesehatan di embarkasi, hal ini dapat menunda atau bahkan membatalkan keberangkatan yang telah dinanti bertahun-tahun.
Waktu yang dihabiskan untuk mengurus konsumsi dan tamu undangan seringkali menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk memantapkan bacaan doa, memahami rukun haji, dan mengikuti bimbingan manasik terakhir. Persiapan batin dan ilmu jauh lebih krusial daripada seremoni sosial.
Membatasi walimatus safar bukan berarti memutus silaturahmi. Berikut adalah beberapa cara bijak yang bisa dilakukan jemaah:
