Panduan Lengkap Persiapan Fisik Haji 2026: Tips Bugar di Tanah Suci

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
IBADAH haji merupakan ibadah fisik (fisikiyah) yang menuntut ketahanan tubuh luar biasa. Menjelang musim Haji 2026, para calon jemaah Indonesia perlu menyadari bahwa kesiapan spiritual harus berjalan beriringan dengan kesiapan raga.
Salah satu tantangan terbesar bagi jemaah adalah ketahanan kaki untuk menempuh jarak yang panjang dalam waktu singkat. Tanpa persiapan yang matang, risiko kram otot, kelelahan ekstrem, hingga cedera sendi dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Program latihan jalan kaki yang terstruktur, khususnya simulasi tawaf dan sai, adalah kunci utama untuk memastikan tubuh siap menghadapi medan di Tanah Suci.
Sebelum memulai latihan, penting bagi jemaah untuk memahami beban fisik yang akan dihadapi. Secara matematis, berikut adalah perkiraan jarak yang akan ditempuh:
Tawaf membutuhkan ketahanan berdiri lama dalam kondisi arus massa yang bergerak konstan. Cara mensimulasikannya:
Lintasan Sai memiliki karakteristik lantai yang keras dan sedikit tanjakan di area Safa dan Marwah. Simulasi yang disarankan:
Selama simulasi, biasakan untuk minum air putih setiap 15-20 menit meskipun belum terasa haus. Ini adalah pola yang harus diterapkan saat haji nanti untuk mencegah dehidrasi. Setelah latihan, lakukan peregangan statis pada bagian betis, paha, dan punggung bawah untuk mempercepat pemulihan otot.
Persiapan fisik yang matang melalui simulasi tawaf dan sai akan memberikan kepercayaan diri bagi jemaah. Dengan raga yang kuat, fokus jemaah tidak lagi terbagi pada rasa sakit di kaki, melainkan sepenuhnya tertuju pada kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT.
Lansia yang aktif secara fisik cenderung memiliki kondisi tubuh yang lebih bugar dibandingkan mereka yang kurang bergerak.
Aktivitas fisik tetap menjadi komponen penting dalam menjaga kebugaran. Namun, pilihan jenis olahraga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fisik masing-masing individu.
MINIMNYA aktivitas fisik disebut sebagai salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami demensia atau Alzheimer usia muda
Riset terbaru mengungkap kurang aktivitas fisik selama bertahun-tahun meninggalkan jejak stres biologis pada tubuh saat mencapai usia paruh baya.
