Bukan soal Niat Saja, Calon Haji 2026 Diminta Siapkan Tubuh sebelum ke Tanah Suci

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERSIAPAN haji tidak cukup hanya soal dokumen dan perlengkapan. Dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen, menegaskan calon jemaah haji harus memastikan kondisi tubuh benar-benar prima sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Menurut Tan, aspek kesehatan menjadi kunci karena ibadah haji menuntut daya tahan fisik tinggi, terlebih dengan perbedaan cuaca dan padatnya rangkaian aktivitas yang akan dijalani jamaah di Arab Saudi.
“Prinsipnya jemaah haji harus sehat dan jika punya penyakit kronik harus terkontrol,” kata Tan dilansir dari Antara, Rabu (1/4).
Ia menekankan, pemeriksaan kesehatan yang menjadi bagian dari tahapan persiapan haji tidak boleh dipandang sebagai formalitas. Proses itu penting untuk mengukur apakah calon Jemaah benar-benar mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang menguras tenaga.
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mengingatkan bahwa kesiapan fisik harus dibangun sejak sebelum keberangkatan. Salah satu hal paling mendasar adalah menjaga pola makan tetap stabil dan tidak tergoda mengubahnya secara ekstrem.
Menurut dia, calon jemaah sebaiknya tidak menjalani diet ketat atau mengikuti tren pola makan tertentu menjelang keberangkatan. Alih-alih membuat tubuh lebih siap, perubahan drastis justru bisa mengganggu kondisi fisik.
“Makan biasa saja, tidak perlu diet ekstrem atau mengikuti tren diet tertentu,” ujarnya.
Tan juga meminta calon jemaah lebih cermat memilih makanan agar tidak memicu gangguan pencernaan. Selain itu, waktu istirahat harus dijaga karena ibadah haji berlangsung dalam ritme aktivitas yang padat dan menuntut pemulihan tenaga yang cukup.
“Ibadah itu ada jedanya. Gunakan untuk tidur,” kata dia.
Soal suplemen, Tan menilai vitamin tidak selalu menjadi kebutuhan wajib bagi setiap calon haji. Ia menyarankan konsumsi suplemen tetap didasarkan pada konsultasi medis, bukan sekadar ikut-ikutan.
Dengan kondisi fisik yang terjaga, pola makan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup, calon jamaah diharapkan mampu menjalani seluruh tahapan ibadah haji dengan aman, optimal, dan minim risiko gangguan kesehatan. (Ant/Z-10)
Direktur Jenderal PHU, Puji Raharjo menekankan bahwa hanya visa resmi yang diakui oleh otoritas Arab Saudi sebagai syarat sah untuk berhaji.
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung menyatakan jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini dengan komposisi 267 jamaah laki-laki dan 315 jamaah perempuan.
Simulasi ini juga menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya, pembagian Kartu Nusuk dilakukan secara langsung dari pihak Syarikah Al Bait kepada jemaah.
Jangan sampai koper dibongkar! Simak daftar barang yang dilarang masuk bagasi pesawat haji 2026, mulai dari air zamzam hingga batasan powerbank.
Ahli gizi ingatkan calon jemaah haji atur pola makan dan hidrasi sebulan sebelum berangkat. Fokus protein rendah lemak dan asupan cairan 2 liter untuk stamina prima.
Keberangkatan haji bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan panggilan suci yang tidak semua orang mendapatkannya.
“Ketombe biasa itu istilah awam. Salah satu penyebabnya memang dermatitis seboroik, tapi bisa juga karena penyakit lain yang gejalanya mirip, seperti psoriasis,”
Contoh Procedure Text Tentang Tips Kesehatan. Jaga kesehatan optimal! Temukan tips & prosedur teks kesehatan terpercaya di sini. Hidup sehat, bahagia, dan produktif dimulai sekarang!
Selama bulan Ramadhan, perubahan pola makan dan aktivitas berdampak pada berbagai aspek kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.
Pakar kesehatan Dinda Maharani Augusmiadoni mengingatkan masyarakat untuk mengendalikan makanan yang dikonsumsi khususnya di libur panjang.
Keberhasilan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak lepas dari dukungan aktif berbagai pihak
