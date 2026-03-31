12 Bahaya Sering Ngemil untuk Kesehatan

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
NGEMIL adalah kebiasaan makan makanan ringan atau camilan di luar waktu makan utama seperti sarapan, makan siang, dan makan malam.
Ngemil biasanya dilakukan untuk mengganjal rasa lapar sebelum waktu makan, mengisi energi tambahan, sekadar kebiasaan atau hiburan.
Ngemil berlebihan bisa menyebabkan penumpukan kalori dan berujung pada obesitas.
Sering ngemil makanan manis dapat membuat kadar gula darah naik terus-menerus.
Cemilan manis memicu bakteri di mulut yang menyebabkan gigi berlubang.
Lemak jenuh dan garam berlebih dari camilan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.
Terlalu sering makan tanpa jeda bisa membuat sistem pencernaan bekerja terus-menerus.
Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan energi naik-turun drastis.
Ngemil tanpa sadar sering membuat total asupan kalori jadi berlebih.
Cemilan seperti gorengan atau makanan cepat saji dapat meningkatkan kolesterol jahat.
Ngemil malam hari bisa mengganggu kualitas tidur.
Makanan olahan dan tinggi gula dapat memicu inflamasi.
Sering ngemil membuat kamu tidak merasa lapar saat waktu makan utama.
Cemilan tinggi garam bisa meningkatkan risiko hipertensi.
Sering ngemil, terutama makanan tidak sehat, bisa berdampak buruk bagi tubuh seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Contoh makanan ngemil antara lain keripik, biskuit, gorengan, cokelat, serta camilan sehat seperti buah, kacang, yogurt, atau roti gandum.
Melalui kampanye edukatif Ngemil Bijak, masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam ngemil sehingga bisa mendapat manfaat positif bagi tubuh dan pikiran.
Kebiasaan mengudap atau ngemil berlebihan bisa menyebabkan obesitas, yang dapat meningkatkan risiko anak mengalami diabetes dan masalah kesehatan yang lain.
Berbeda dengan lapar fisik, lapar emosi datang secara mendadak dan sering kali dipicu oleh perasaan tertentu, baik yang positif maupun negatif.
Jika camilan yang dipilih sehat dan dikonsumsi dengan bijak, ngemil bisa mendukung pola makan yang seimbang. Namun, jika ngemil berlebihan dengan camilan yang tidak sehat
