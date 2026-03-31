A- A+

Berikut Bahaya Sering Ngemil untuk Kesehatan(freepik)

NGEMIL adalah kebiasaan makan makanan ringan atau camilan di luar waktu makan utama seperti sarapan, makan siang, dan makan malam.

Ngemil biasanya dilakukan untuk mengganjal rasa lapar sebelum waktu makan, mengisi energi tambahan, sekadar kebiasaan atau hiburan.

Berikut 12 Bahaya Sering Ngemil untuk Kesehatan

1. Risiko Obesitas

Ngemil berlebihan bisa menyebabkan penumpukan kalori dan berujung pada obesitas.

2. Meningkatkan Risiko Diabetes

Sering ngemil makanan manis dapat membuat kadar gula darah naik terus-menerus.

3. Kerusakan Gigi

Cemilan manis memicu bakteri di mulut yang menyebabkan gigi berlubang.

4. Penyakit Jantung

Lemak jenuh dan garam berlebih dari camilan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

5. Gangguan Pencernaan

Terlalu sering makan tanpa jeda bisa membuat sistem pencernaan bekerja terus-menerus.

6. Menurunkan Konsentrasi

Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan energi naik-turun drastis.

7. Berat Badan Tidak Terkontrol

Ngemil tanpa sadar sering membuat total asupan kalori jadi berlebih.

8. Kolesterol Tinggi

Cemilan seperti gorengan atau makanan cepat saji dapat meningkatkan kolesterol jahat.

9. Gangguan Tidur

Ngemil malam hari bisa mengganggu kualitas tidur.

10. Peradangan dalam Tubuh

Makanan olahan dan tinggi gula dapat memicu inflamasi.

11. Nafsu Makan Tidak Teratur

Sering ngemil membuat kamu tidak merasa lapar saat waktu makan utama.

12. Tekanan Darah Naik

Cemilan tinggi garam bisa meningkatkan risiko hipertensi.

Sering ngemil, terutama makanan tidak sehat, bisa berdampak buruk bagi tubuh seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc