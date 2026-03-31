Antisipasi Krisis Global, Kemkomdigi Bagikan 5 Kiat Menjaga Koneksi Internet Saat WFH

Ilustrasi(Freepik)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membagikan lima kiat bagi para pekerja yang menjalankan kerja dari rumah (work from home/WFH). Langkah ini disosialisasikan sebagai upaya antisipasi dampak krisis global agar produktivitas tetap terjaga meski bekerja secara jarak jauh.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menekankan pentingnya efisiensi penggunaan jaringan internet di lingkungan rumah. Berikut adalah poin-poin utamanya:

1. Tetapkan Skala Prioritas Aktivitas

Wayan menyarankan pekerja untuk mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak pada jam kerja utama.

"Pertama skala prioritas aktivitas. Utamakan penggunaan koneksi untuk kebutuhan produktif, seperti video conference, pengiriman dokumen digital, dan akses aplikasi perkantoran pada jam kerja utama," ujar Wayan, dikutip Selasa (31/3).

2. Gunakan Panggilan Audio Jika Perlu

Jika koordinasi hanya memerlukan suara atau jumlah peserta rapat terlalu banyak, mematikan fitur video adalah solusi cerdas untuk menjaga kestabilan komunikasi. Langkah ini dinilai efektif mencegah gangguan teknis saat ruang rapat digital terlalu penuh.

3. Manajemen Trafik Layanan Hiburan

Hindari penggunaan layanan hiburan dengan resolusi tinggi secara bersamaan saat jam kerja. Wayan mengimbau agar penghuni rumah membatasi streaming video kualitas 4K atau UHD agar tidak terjadi kemacetan trafik pada perangkat router.

4. Optimalisasi Perangkat dan Koneksi Kabel

Sering kali posisi perangkat menjadi penentu kualitas sinyal. Pekerja disarankan meletakkan modem atau router di area terbuka agar jangkauan sinyal lebih optimal.

Selain itu, penggunaan koneksi kabel (fixed broadband) sangat disarankan bagi mereka yang membutuhkan stabilitas tinggi.

5. Manfaatkan Kanal Pengaduan dan Tingkatkan Layanan

Jika terjadi kendala teknis yang berkepanjangan, segera hubungi kanal resmi operator atau Kemkomdigi.

"Apabila terdapat kendala teknis yang berkelanjutan, kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor melalui kanal resmi operator atau kanal aduan layanan telekomunikasi yang telah disediakan oleh Kemkomdigi," jelas Wayan.

Terakhir, bagi pekerja dengan banyak gawai yang terhubung secara bersamaan, sangat disarankan untuk mempertimbangkan peningkatan (upgrade) paket layanan internet ke kecepatan yang lebih tinggi guna mendukung kelancaran penyelesaian tugas. (Ant/Z-1)