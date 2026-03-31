Pemerintah Wacanakan WFH Sepekan Sekali, Intip 5 Aplikasi Penunjang Produktivitas Ini

Ilustrasi--Afika, salah satu pegawai perusahaan swasta menyelesaikan pekerjaan di rumah, Jakarta, Senin (16/3/2020).

PEMERINTAH berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan swasta. Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi bahan bakar di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

Menyambut wacana tersebut, kesiapan infrastruktur digital menjadi kunci agar produktivitas tetap terjaga. Berikut adalah lima aplikasi andalan yang dapat membantu koordinasi, rapat virtual, hingga pengelolaan dokumen secara daring:

1. Zoom: Raja Konferensi Video

Baca juga : Zoom Luncurkan Kemampuan Agentic AI untuk Zoom AI Companion

Zoom masih menjadi platform favorit untuk pertemuan daring. Fitur utamanya mencakup panggilan video, berbagi layar (screen sharing), hingga kolom tanya jawab.

Versi Gratis: Durasi rapat hingga 40 menit dengan maksimal 100 peserta.

Versi Berbayar: Untuk fitur lebih eksklusif, tersedia paket Pro seharga Rp226 ribu dan paket Business senilai Rp249 ribu.

2. Google Meet: Praktis dan Terintegrasi

Bagi pengguna yang enggan menginstal aplikasi tambahan, Google Meet bisa diakses langsung melalui peramban seperti Chrome atau Firefox. Keunggulan utamanya adalah integrasi dengan layanan Google lain seperti Gmail dan Calendar.

Baca juga : Zoom Luncurkan AI Companion, Chatbot Bertenaga Kecerdasan Buatan

Durasi: Pertemuan dua orang bisa berlangsung hingga 24 jam, sementara untuk grup (lebih dari dua orang) dibatasi selama 60 menit pada versi gratis.

Keamanan: Layanan ini menjamin enkripsi *real-time* untuk menjaga kerahasiaan data rapat.

3. Microsoft Teams: Ruang Kerja Digital Terpadu

Microsoft Teams sangat cocok bagi perusahaan yang sudah masuk dalam ekosistem Microsoft 365. Selain panggilan video, aplikasi ini memungkinkan kolaborasi dokumen secara langsung dalam satu platform.

Fitur tagging menjadi nilai plus untuk menyorot pesan penting agar tidak tertimbun dalam obrolan grup yang cepat.

4. Slack: Efisiensi Komunikasi Tekstual

Jika tim Anda lebih menyukai koordinasi berbasis teks daripada video, Slack adalah solusinya. Dengan fitur Channel (grup) dan Direct Message, alur komunikasi menjadi lebih rapi. Slack juga memberikan kesan profesional karena memungkinkan instansi menggunakan domain sendiri, misalnya `nama-instansi.slack.com`.

5. Google Drive: Solusi Penyimpanan Awan

Untuk urusan berbagi dokumen, foto, hingga video, Google Drive tetap menjadi andalan. Pengguna dapat berkolaborasi dalam satu folder yang sama dengan akses yang mudah melalui desktop maupun ponsel.