9 Aplikasi Penyebab Baterai HP Android Cepat Habis

BATERAI HP cepat habis sering menjadi masalah yang dialami banyak pengguna Android. Banyak orang mengira penyebabnya adalah baterai yang sudah rusak, padahal dalam banyak kasus penyebab utamanya adalah aplikasi yang digunakan setiap hari.
Beberapa aplikasi bekerja terus menerus di background tanpa disadari. Hal ini membuat baterai cepat terkuras bahkan saat HP tidak sedang digunakan. Berikut adalah 9 jenis aplikasi yang paling sering menyebabkan baterai HP cepat habis.
Aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan TikTok termasuk yang paling boros baterai.
Alasannya karena aplikasi ini menjalankan video otomatis, sinkronisasi data terus menerus, serta notifikasi aktif sepanjang waktu. Bahkan saat tidak dibuka, aplikasi tetap berjalan di latar belakang.
WhatsApp, Telegram, dan Messenger sangat penting, tetapi juga menguras baterai.
Penyebabnya adalah notifikasi real time, sinkronisasi pesan dan media, serta fitur panggilan suara dan video. Semakin banyak grup yang aktif, semakin besar konsumsi baterai.
Game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact adalah penyebab utama baterai cepat habis.
Game ini membutuhkan grafis tinggi sehingga CPU dan GPU bekerja maksimal. Selain itu koneksi internet yang stabil juga menambah konsumsi daya.
Dalam waktu satu jam bermain, baterai bisa berkurang cukup drastis.
YouTube, Netflix, dan Spotify juga termasuk aplikasi yang boros baterai.
Hal ini karena layar menyala dalam waktu lama, internet aktif terus, serta proses pemutaran video atau audio.
Kualitas video yang tinggi akan semakin mempercepat baterai habis.
Google Maps dan Waze menggunakan GPS secara terus menerus.
Aplikasi ini membutuhkan update lokasi secara real time dan membuat layar tetap aktif selama perjalanan.
Penggunaan GPS dalam waktu lama sangat mempengaruhi daya baterai.
Aplikasi kamera dan editing seperti CapCut dan Lightroom memerlukan proses berat.
Rendering video dan penggunaan filter membuat CPU dan GPU bekerja keras. Hal ini menyebabkan baterai cepat terkuras.
Aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia juga bisa menguras baterai.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya notifikasi promo, refresh data di background, serta tracking aktivitas pengguna.
Launcher pihak ketiga dan aplikasi tema membuat tampilan HP lebih menarik, tetapi lebih boros.
Animasi yang terus berjalan dan widget aktif menyebabkan konsumsi daya meningkat.
Aplikasi pembersih sering dianggap membantu, padahal justru sebaliknya.
Banyak aplikasi ini berjalan di background dan menampilkan iklan. Hal ini membuat baterai lebih cepat habis.
Jika HP kamu mengalami beberapa hal berikut, kemungkinan ada aplikasi yang boros baterai
Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan
Baterai HP Android cepat habis sering disebabkan oleh aplikasi yang digunakan setiap hari. Media sosial, game berat, hingga aplikasi yang tidak penting bisa menjadi penyebab utama.
Dengan mengetahui aplikasi mana yang boros dan cara mengatasinya, kamu bisa membuat baterai HP lebih awet dan performa tetap optimal. (Z-10)
