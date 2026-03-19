Mengintip Fitur OKX Orbit, Platform untuk Satukan Diskusi hingga Eksekusi Trading Kripto

OKX Orbit.(Dok. OKX)

PLATFORM pertukaran aset kripto global, OKX, resmi meluncurkan OKX Orbit, sebuah platform sosial terintegrasi yang memungkinkan pengguna mengakses insight, strategi, dan diskusi pasar secara langsung tanpa harus keluar dari aplikasi trading kripto.

Langkah ini menandai evolusi exchange menjadi ekosistem social trading yang memadukan teknologi dengan kekuatan komunitas. Orbit dirancang untuk membantu trader mengatasi hambatan informasi berlebihan (noise overload) dan mempercepat validasi ide sebelum melakukan eksekusi pasar.

Senior Growth Manager OKX Wallet, Ferry, menyatakan bahwa di pasar yang bergerak sangat cepat, akses terhadap informasi saja tidak lagi cukup bagi para pelaku pasar.

“Yang membedakan trader yang konsisten adalah lingkaran (circle) yang tepat. Dengan Orbit, kami mengintegrasikan komunitas langsung ke dalam pengalaman trading. Ini bukan sekadar fitur sosial, tetapi evolusi menuju ekosistem yang lebih kolaboratif dan edukatif,” ujar Ferry melalui keterangan tertulisnya, Kamis (19/3/2026).

OKX Orbit menghadirkan sejumlah fitur utama yang dirancang untuk memperkuat interaksi antar pengguna. Salah satunya adalah Community Feed, ruang bagi para kreator dan top trader untuk mempublikasikan analisis teknikal dan grafik pasar secara langsung

Fitur Utama OKX Orbit:

Community Feed: Publikasi analisis teknikal dari ahli.

Livestream: Edukasi real-time saat volatilitas pasar tinggi.

Group Chat: Wadah komunitas eksklusif dengan alat moderasi.

Monetisasi: Dukungan ekonomi bagi kreator konten profesional.

Edukasi bagi Trader Ritel

Selain sebagai sarana sosial, Orbit difungsikan sebagai instrumen edukasi berkelanjutan bagi trader ritel. Pengguna dapat mempelajari strategi entry dan exit melalui social confluence, serta mengikuti pendekatan trader berpengalaman melalui sistem copy trading yang telah terintegrasi.

Dengan kehadiran platform ini, OKX berupaya mengurangi kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) di antara pengguna dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui validasi komunitas yang terpercaya.

Saat ini, fitur Orbit sudah tersedia secara global di dalam aplikasi OKX dan akan terus dikembangkan dengan penambahan alat pendukung bagi para kreator serta komunitas trading di seluruh dunia. (H-3)