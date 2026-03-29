Waspada Photoaging: Dampak Paparan UV Jangka Panjang dan Cara Menanganinya

PAPARAN sinar ultraviolet (UV) dalam jangka panjang bukan sekadar masalah estetika. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. R Amanda Sumantri, SpKK, FINSDV, mengingatkan bahwa radiasi matahari yang mengenai kulit selama bertahun-tahun dapat memicu photoaging atau penuaan dini, bahkan meningkatkan risiko kanker kulit.

“Paparan sinar ultraviolet yang mengenai kulit selama bertahun-tahun akan mengubah DNA dalam sel-sel kulit sehingga memicu penuaan dini dan meningkatkan risiko kanker kulit,” ujar dokter yang berpraktik di RS Premier Bintaro dalam keterangan resmi.

Mengenali Gejala Photoaging

Penuaan dini akibat sinar matahari biasanya muncul pada area tubuh yang paling sering terbuka, seperti wajah, leher, punggung tangan, lengan, kaki, dan dada bagian atas.

Baca juga : Asam Hialuronat hingga Asam Lipoteikoat sebagai Agen Anti-Photoaging

Beberapa tanda yang perlu diwaspadai meliputi:

Perubahan Tekstur & Elastisitas: Kulit kehilangan kekenyalan, tampak menipis, serta muncul garis halus dan kerutan di sekitar mata dan mulut.

Masalah Pigmentasi: Munculnya melasma, bintik penuaan, hingga bercak putih di lengan dan kaki.

Kondisi Kulit Spesifik: Munculnya pembuluh darah menyerupai jaring laba-laba di area wajah, serta bercak merah kasar dan bersisik yang dikenal sebagai keratosis aktinik.

Langkah Pencegahan Mandiri

Meskipun kerusakan DNA akibat UV tidak dapat pulih sepenuhnya, dr. Amanda menekankan pentingnya langkah preventif untuk meminimalkan risiko:

Tabir Surya: Gunakan tabir surya ber-SPF tinggi dan antiair setiap hari. Aplikasikan ulang setiap dua jam sekali pada area yang tidak tertutup pakaian.

Pelindung Fisik: Gunakan topi lebar, kacamata hitam dengan perlindungan UV, serta pakaian berlengan panjang.

Hindari Jam Rawan: Sebisa mungkin hindari paparan matahari langsung antara pukul 10.00 hingga 16.00.

Solusi Perawatan Medis

Bagi mereka yang sudah mengalami tanda-tanda penuaan dini, dunia medis menawarkan berbagai metode untuk memperbaiki kondisi kulit, di antaranya:

Laser Skin Rejuvenation: Menstimulasi kolagen untuk mengencangkan kulit.

Microdermabrasion & Chemical Peels: Mengangkat sel kulit mati dan meratakan warna kulit.

Dermal Filler: Menggantikan kolagen alami yang hilang.

Intense Pulsed Light (IPL): Menggunakan gelombang cahaya untuk menyamarkan tanda penuaan.

Sebagai penutup, Amanda mengimbau masyarakat untuk memberikan perlindungan pada kulit sedini mungkin guna meminimalkan risiko gangguan kesehatan kulit di masa depan. (Ant/Z-1)