Waspada Photoaging: Dampak Paparan UV Jangka Panjang dan Cara Menanganinya

PAPARAN sinar ultraviolet (UV) dalam jangka panjang bukan sekadar masalah estetika. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. R Amanda Sumantri, SpKK, FINSDV, mengingatkan bahwa radiasi matahari yang mengenai kulit selama bertahun-tahun dapat memicu photoaging atau penuaan dini, bahkan meningkatkan risiko kanker kulit.
“Paparan sinar ultraviolet yang mengenai kulit selama bertahun-tahun akan mengubah DNA dalam sel-sel kulit sehingga memicu penuaan dini dan meningkatkan risiko kanker kulit,” ujar dokter yang berpraktik di RS Premier Bintaro dalam keterangan resmi.
Penuaan dini akibat sinar matahari biasanya muncul pada area tubuh yang paling sering terbuka, seperti wajah, leher, punggung tangan, lengan, kaki, dan dada bagian atas.
Beberapa tanda yang perlu diwaspadai meliputi:
Meskipun kerusakan DNA akibat UV tidak dapat pulih sepenuhnya, dr. Amanda menekankan pentingnya langkah preventif untuk meminimalkan risiko:
Bagi mereka yang sudah mengalami tanda-tanda penuaan dini, dunia medis menawarkan berbagai metode untuk memperbaiki kondisi kulit, di antaranya:
Sebagai penutup, Amanda mengimbau masyarakat untuk memberikan perlindungan pada kulit sedini mungkin guna meminimalkan risiko gangguan kesehatan kulit di masa depan. (Ant/Z-1)
