Terungkap! Sinar Matahari Bisa Mengubah DNA Kulit Selamanya

PAPARAN sinar ultraviolet (UV) bukan sekadar masalah kulit kusam atau terbakar matahari (sunburn). Pakar kesehatan memperingatkan bahwa radiasi matahari dalam jangka panjang mampu mengubah struktur genetik atau DNA sel kulit manusia. Kerusakan ini bersifat permanen dan menjadi pintu masuk utama bagi penuaan dini (photoaging) hingga penyakit mematikan seperti kanker kulit.
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, R Amanda Sumantri, menegaskan bahwa akumulasi paparan UV selama bertahun-tahun adalah ancaman nyata bagi kesehatan kulit masyarakat urban saat ini.
“Paparan sinar ultraviolet yang mengenai kulit selama bertahun-tahun akan mengubah DNA dalam sel-sel kulit sehingga memicu penuaan dini dan meningkatkan risiko kanker kulit,” ujar Amandadilansir dari Antara, Kamis (26/3).
Banyak orang menganggap kerutan adalah faktor usia alami, padahal sering kali itu adalah dampak radiasi. Beberapa tanda klinis yang harus diwaspadai meliputi:
Kerusakan DNA pada sel kulit akibat sinar ultraviolet tidak dapat pulih sepenuhnya seperti semula. Perlindungan sejak dini adalah langkah krusial.
Mengingat sifat kerusakannya yang akumulatif, Amanda menyarankan protokol perlindungan berikut:
Meski DNA tidak bisa kembali 100%, tanda-tanda penuaan dini dapat disamarkan melalui intervensi medis modern, antara lain:
Masyarakat diimbau untuk tidak meremehkan penggunaan pelindung surya demi meminimalkan risiko jangka panjang yang mengancam nyawa.
