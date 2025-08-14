Bukan Sekadar Gaya, Kacamata Hitam Bisa Selamatkan Mata dari Kerusakan

Headline
Kacamata hitam sering dianggap hanya sebagai aksesori fesyen, padahal fungsinya jauh lebih penting. Selain melindungi mata dari silau cahaya matahari atau lampu, kacamata hitam juga mampu menangkal radiasi ultraviolet (UV) yang berbahaya. Bahkan, pemakaian rutin dapat membantu mencegah penuaan dini di area sekitar mata dan mengurangi risiko kanker kulit.
Ophthalmologis, Rishi Singh, menegaskan bahwa memilih kacamata hitam tidak boleh asal.
“Anda tidak harus mengeluarkan biaya mahal, tapi pastikan kacamata tersebut memberi perlindungan maksimal terhadap sinar UVA dan UVB,” jelasnya dilansir dari Healthessentials.
Paparan sinar UV berlebihan dapat merusak makula, bagian mata yang berperan mengirimkan gambar ke otak. Kerusakan ini dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan di kemudian hari, terutama pada orang yang memiliki warna mata terang.
Selain itu, sinar UV juga bisa memicu empat masalah yaitu:
Menurut Singh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membeli kacamata hitam:
Singh mengingatkan, anak-anak sejak usia enam bulan sudah sebaiknya memakai kacamata hitam. Kerusakan akibat sinar UV bersifat kumulatif, sehingga perlindungan sejak dini akan lebih efektif mencegah masalah di masa depan.
“Yang terpenting, jangan hanya menggantungkan kacamata di kepala. Pakai di hidung Anda setiap kali berada di luar ruangan,” pesannya.
