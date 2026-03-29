Jangan Hentikan Obat TB Meski Ada Efek Samping, Ini Saran Ahli

DOKTER Spesialis Paru RS Penyakit Infeksi Prof. Sulianti Saroso, dr. Titi Sundari, Sp.P(K), FISR, mengingatkan pasien tuberkulosis (TB) untuk tetap disiplin mengonsumsi obat meskipun muncul efek samping seperti mual atau muntah. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya resistensi obat, ketika kuman TB menjadi kebal terhadap pengobatan.

"Apabila ada keluhan atau ada muncul efek samping obat, tolong jangan langsung dihentikan ya, apalagi kemudian terus tidak mau minum obat lagi. Ingat bahwa tidak semua efek samping itu termasuk berat," ujar Titi, dikutip Sabtu (28/3).

Penanganan Efek Samping Ringan dan Berat

Pasien disarankan segera berkonsultasi dengan dokter jika merasakan gejala ringan agar dapat diberikan penanganan yang tepat.

Beberapa efek samping ringan yang sering muncul meliputi:

Nyeri sendi dan kesemutan.

Mual dan gatal-gatal.

Namun, Titi menekankan kewaspadaan ekstra jika muncul gejala yang lebih serius. Jika pasien mengalami ruam kulit, muntah terus-menerus, atau mata menguning, pasien harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi fungsi organ.

Tips Mengurangi Rasa Mual

Untuk menyiasati keluhan mual yang sering mengganggu, Titi memberikan saran praktis terkait pola konsumsi obat. Pasien dapat memindahkan jadwal minum obat ke malam hari.

"Pola minumnya menjadi malam hari sebelum tidur, orang sudah mengantuk, sudah tidak terasa apa-apa. Nah demikian tidak akan mengeluh mual lagi," jelasnya. (Ant/Z-1)