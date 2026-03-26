Vaksin HPV sudah Terbukti Efektif, Kenapa masih Banyak yang Belum Terlindungi?

KANKER serviks masih jadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan di dunia, terutama di negara berkembang. Padahal, pencegahannya sudah jelas dengan menggunakan vaksin HPV. UNICEF dan WHO menegaskan bahwa vaksin ini mampu mencegah hingga 90% kasus kanker serviks jika diberikan sejak usia remaja. Masalahnya, implementasinya belum berjalan mulus.

Vaksin Ada, Tapi Belum Menjangkau Semua

Secara global, cakupan vaksin HPV masih jauh dari target. Data UNICEF menunjukkan hanya sebagian kecil remaja perempuan yang sudah menerima vaksin ini. Di banyak negara berpenghasilan rendah, program vaksinasi bahkan belum berjalan secara nasional. Artinya, kesenjangan akses masih jadi hambatan utama.

Distribusi vaksin yang tidak merata membuat perlindungan terhadap kanker serviks jadi tidak setara. Negara maju mulai melihat penurunan kasus, sementara negara berkembang masih menghadapi angka kematian yang tinggi.

Efek Pandemi Masih Terasa

Pandemi covid-19 sempat menghentikan banyak program imunisasi, termasuk vaksin HPV. Karena vaksin ini umumnya diberikan melalui sekolah, penutupan sekolah berdampak langsung pada penurunan cakupan vaksinasi.

Beberapa laporan menyebutkan penurunan signifikan sejak 2019. Dampaknya tidak langsung terasa sekarang, tapi bisa muncul dalam bentuk peningkatan kasus kanker serviks di masa depan.

Misinformasi Masih Jadi Penghalang

Salah satu tantangan terbesar bukan soal medis, tapi persepsi publik. Masih banyak orang tua yang ragu memberikan vaksin HPV karena takut efek samping atau percaya mitos bahwa vaksin ini mendorong aktivitas seksual dini.

Padahal, penelitian global sudah berulang kali membuktikan vaksin HPV aman dan efektif. Masalahnya, informasi yang salah lebih cepat menyebar dibanding edukasi yang benar.

Awareness Rendah, Risiko Dianggap Jauh

Tidak sedikit remaja dan orang tua yang belum memahami apa itu HPV dan bagaimana virus ini bisa menyebabkan kanker. Tanpa pemahaman yang cukup, urgensi vaksin jadi tidak terasa.

Padahal, vaksin HPV paling efektif jika diberikan sebelum seseorang terpapar virus, yaitu di usia remaja. Menunda vaksin berarti membuka risiko yang sebenarnya bisa dicegah.

Akses dan Biaya Masih Jadi Isu

Di beberapa wilayah, vaksin HPV masih dianggap mahal atau sulit diakses. Fasilitas kesehatan yang terbatas dan sistem distribusi yang belum optimal memperparah kondisi ini.

Kelompok yang paling rentan justru seringkali berada di wilayah dengan akses paling terbatas. Ini yang membuat ketimpangan kesehatan makin terlihat jelas.

Edukasi dan Pemerataan

Upaya melindungi generasi muda dari kanker serviks tidak cukup hanya dengan menyediakan vaksin. Edukasi publik, penguatan sistem kesehatan, dan distribusi yang merata harus berjalan bersamaan.

Tanpa itu, vaksin HPV akan tetap jadi solusi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. (H-2)

