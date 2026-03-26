Universitas Mercu Buana Raih Peringkat ke-2 PTS Terbaik di Jakarta Versi Webometrics 2026

Rektor Universitas Mercu Buana, Andi Adriansyah(MI/HO)

UNIVERSITAS Mercu Buana (UMB) mencatatkan prestasi gemilang dalam pemeringkatan Webometrics edisi 2026. UMB berhasil menempati posisi ke-2 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Jakarta dan peringkat ke-9 PTS terbaik di tingkat nasional.

Pencapaian ini mempertegas posisi UMB dalam kompetisi global antarperguruan tinggi, di mana Webometrics menjadi rujukan penting untuk mengukur visibilitas dan dampak akademik institusi di ruang digital.

Rektor Universitas Mercu Buana, Andi Adriansyah, menilai bahwa posisi ini bukan sekadar angka, melainkan indikator strategis atas keterbukaan akses ilmu pengetahuan serta kontribusi riset kampus.

“Webometrics menilai bagaimana perguruan tinggi hadir dan berdampak di ranah digital, khususnya melalui publikasi ilmiah dan keterbukaan akses pengetahuan. Ini sangat relevan dengan tuntutan global saat ini,” ujar Andi dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan bahwa indikator Webometrics mencakup tiga poin utama: visibilitas situs web, jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, serta tingkat keterbukaan akses (open access).

Melalui standar ini, perguruan tinggi dituntut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mendiseminasikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat global.

Kenaikan peringkat UMB dipicu oleh langkah nyata dalam penguatan repositori institusi, peningkatan publikasi bereputasi, serta optimalisasi platform digital.

Menurut Andi, pengakuan internasional ini akan berdampak positif pada reputasi kampus, mulai dari penarikan kolaborasi riset, kemitraan global, hingga minat mahasiswa asing.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem riset dan publikasi berbasis digital agar kontribusi keilmuan dari kampus dapat diakses lebih luas dan memberikan dampak nyata,” tegas Andi.

Capaian ini sekaligus mencerminkan transformasi Universitas Mercu Buana menuju perguruan tinggi yang mengedepankan keterbukaan, kolaborasi, dan daya saing di kancah global. (Z-1)