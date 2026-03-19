Berikut Bahaya Terlalu Banyak Makan Makanan Bersantan

MAKANAN bersantan adalah jenis makanan yang menggunakan santan sebagai bahan utama atau pelengkap dalam proses memasaknya.

Santan memberikan rasa gurih, creamy, dan kaya pada masakan, sehingga banyak digunakan dalam berbagai hidangan khas Indonesia.

Berikut 12 Bahaya Terlalu Banyak Makan Makanan Bersantan

1. Meningkatkan Kolesterol

Santan mengandung lemak jenuh tinggi yang bisa meningkatkan kadar kolesterol.

2. Risiko Penyakit Jantung

Kolesterol tinggi dapat memicu penyakit jantung.

3. Menyebabkan Berat Badan Naik

Kalori tinggi pada santan bisa menyebabkan kenaikan berat badan.

4. Memicu Tekanan Darah Tinggi

Konsumsi berlebihan dapat berdampak pada hipertensi.

5. Risiko Stroke

Hipertensi dan kolesterol bisa meningkatkan risiko stroke.

6. Gangguan Pencernaan

Bisa menyebabkan perut kembung, mual, atau diare pada sebagian orang.

7. Memicu Asam Lambung

Makanan bersantan bisa memperparah asam lambung.

8. Risiko Diabetes

Kalori dan pola makan tidak seimbang bisa memicu diabetes.

9. Menumpuk Lemak dalam Tubuh

Lemak berlebih dapat menumpuk di pembuluh darah dan organ.

10. Memicu Jerawat

Makanan tinggi lemak bisa memengaruhi kondisi kulit.

11. Mudah Lemas

Pencernaan makanan berlemak berat bisa membuat tubuh terasa cepat lelah.

12. Mempercepat Risiko Penyakit Kronis

Konsumsi jangka panjang berlebihan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit.

Makanan bersantan memang enak, tapi jika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama pada jantung, berat badan, dan pencernaan. (Z-4)

Sumber: halodoc, hellosehat