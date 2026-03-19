12 Bahaya Terlalu Banyak Makan Makanan Bersantan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MAKANAN bersantan adalah jenis makanan yang menggunakan santan sebagai bahan utama atau pelengkap dalam proses memasaknya.
Santan memberikan rasa gurih, creamy, dan kaya pada masakan, sehingga banyak digunakan dalam berbagai hidangan khas Indonesia.
Santan mengandung lemak jenuh tinggi yang bisa meningkatkan kadar kolesterol.
Kolesterol tinggi dapat memicu penyakit jantung.
Kalori tinggi pada santan bisa menyebabkan kenaikan berat badan.
Konsumsi berlebihan dapat berdampak pada hipertensi.
Hipertensi dan kolesterol bisa meningkatkan risiko stroke.
Bisa menyebabkan perut kembung, mual, atau diare pada sebagian orang.
Makanan bersantan bisa memperparah asam lambung.
Kalori dan pola makan tidak seimbang bisa memicu diabetes.
Lemak berlebih dapat menumpuk di pembuluh darah dan organ.
Makanan tinggi lemak bisa memengaruhi kondisi kulit.
Pencernaan makanan berlemak berat bisa membuat tubuh terasa cepat lelah.
Konsumsi jangka panjang berlebihan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit.
Makanan bersantan memang enak, tapi jika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama pada jantung, berat badan, dan pencernaan. (Z-4)
Sumber: halodoc, hellosehat
Jaja Mihardja mengalami sejumlah penyakit seperti infeksi pernapasan, infeksi ginjal, dan diabetes.
