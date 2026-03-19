Indonesia Umumkan Hasil Sidang Isbat Idul Fitri 2026, Malaysia Kapan Lebaran?

KEMENTERIAN Agama RI sudah mengumukan hasil sidang Isbat Idul Fitri 2026 untuk penentuan 1 Syawal 1447 H. Sementara itu, kepastian mengenai kapan Malaysia lebaran 2026 menjadi informasi yang banyak dicari, baik oleh warga lokal maupun komunitas WNI di sana. Berdasarkan data astronomi, Hari Raya Idul Fitri 2026 di Malaysia diprediksi jatuh antara tanggal 20 atau 21 Maret 2026.

Metode Penentuan Idulfitri di Malaysia

Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia menggunakan metode kombinasi hisab dan rukyat. Otoritas keagamaan Malaysia yang dipimpin oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan melakukan pemantauan hilal pada Kamis, 19 Maret 2026 (29 Ramadan 1447 H).

Malaysia merupakan anggota MABIMS, yang menetapkan standar baru visibilitas hilal. Jika pada saat matahari terbenam tinggi hilal sudah mencapai 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai 1 Syawal.

Prediksi Tanggal Lebaran Malaysia 2026:

Skenario 1: Jumat, 20 Maret 2026 (Jika hilal terlihat pada 19 Maret). Skenario 2: Sabtu, 21 Maret 2026 (Jika Ramadan digenapkan 30 hari).

Daftar Hari Libur Aidilfitri 2026 di Malaysia

Mengutip dari kalender resmi Public Holidays Malaysia, berikut adalah rincian hari libur nasional untuk merayakan Idulfitri:

Hari/Tanggal Keterangan Jumat, 20 Maret 2026 Hari Raya Aidilfitri (Tentatif) Sabtu, 21 Maret 2026 Hari Raya Aidilfitri Hari Pertama Minggu, 22 Maret 2026 Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua Senin, 23 Maret 2026 Cuti Ganti (Libur Nasional)

Apakah Lebaran Malaysia Sama dengan Indonesia?

Secara historis, Malaysia sering kali memiliki tanggal Lebaran yang sama dengan Indonesia karena letak geografis yang berdekatan dan penggunaan kriteria MABIMS yang serupa. Namun, keputusan akhir di Malaysia tetap bergantung pada pengumuman resmi dari Yang di-Pertuan Agong setelah menerima laporan dari para petugas rukyat di berbagai negara bagian seperti Johor, Selangor, hingga Sabah dan Sarawak). (H-4)