Indonesia Umumkan Hasil Sidang Isbat Idul Fitri 2026, Malaysia Kapan Lebaran?

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KEMENTERIAN Agama RI sudah mengumukan hasil sidang Isbat Idul Fitri 2026 untuk penentuan 1 Syawal 1447 H. Sementara itu, kepastian mengenai kapan Malaysia lebaran 2026 menjadi informasi yang banyak dicari, baik oleh warga lokal maupun komunitas WNI di sana. Berdasarkan data astronomi, Hari Raya Idul Fitri 2026 di Malaysia diprediksi jatuh antara tanggal 20 atau 21 Maret 2026.
Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia menggunakan metode kombinasi hisab dan rukyat. Otoritas keagamaan Malaysia yang dipimpin oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan melakukan pemantauan hilal pada Kamis, 19 Maret 2026 (29 Ramadan 1447 H).
Malaysia merupakan anggota MABIMS, yang menetapkan standar baru visibilitas hilal. Jika pada saat matahari terbenam tinggi hilal sudah mencapai 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai 1 Syawal.
Mengutip dari kalender resmi Public Holidays Malaysia, berikut adalah rincian hari libur nasional untuk merayakan Idulfitri:
|Hari/Tanggal
|Keterangan
|Jumat, 20 Maret 2026
|Hari Raya Aidilfitri (Tentatif)
|Sabtu, 21 Maret 2026
|Hari Raya Aidilfitri Hari Pertama
|Minggu, 22 Maret 2026
|Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
|Senin, 23 Maret 2026
|Cuti Ganti (Libur Nasional)
Secara historis, Malaysia sering kali memiliki tanggal Lebaran yang sama dengan Indonesia karena letak geografis yang berdekatan dan penggunaan kriteria MABIMS yang serupa. Namun, keputusan akhir di Malaysia tetap bergantung pada pengumuman resmi dari Yang di-Pertuan Agong setelah menerima laporan dari para petugas rukyat di berbagai negara bagian seperti Johor, Selangor, hingga Sabah dan Sarawak). (H-4)
PENGAMATAN hilal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipusatkan di Pos Observasi Bulan (POB) Syech Bela-Belu, Kabupaten Bantul, milik Kementerian Agama RI. Hilal dilaporkan tak terlihat
hasil sidang isbat idul fitri 2026 dan Panduan lengkap kriteria MABIMS terbaru 2026: Syarat tinggi hilal 3 derajat & elongasi 6,4 derajat sebagai penentu hasil Sidang Isbat di Indonesia.
Kapan Lebaran 2026? Simak hasil Sidang Isbat Idulfitri 2026 dan posisi hilal terbaru. Cek potensi perbedaan 1 Syawal 1447 H di seluruh Indonesia
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
KPK ungkap peran Gus Alex dalam korupsi kuota haji. Ia diduga instruksikan Kasubdit Kemenag longgarkan aturan T0. Kerugian negara capai Rp622 miliar.
