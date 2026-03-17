DPR Apresiasi Kemenag Cairkan Tunjangan Profesi Guru Sebelum Lebaran

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengapresiasi langkah cepat Kementerian Agama (Kemenag) yang mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah ini dinilai sebagai respons nyata pemerintah terhadap desakan Komisi VIII DPR RI guna memastikan hak kesejahteraan para pendidik terpenuhi tepat waktu, sekaligus menghindari potensi gejolak sosial menjelang masa libur Lebaran.

"Pembayaran tepat waktu sebelum Idulfitri menunjukkan responsivitas Kemenag terhadap aspirasi DPR dan guru madrasah yang selama ini bergantung pada honor rendah," ujar Abidin Fikri melalui keterangan resminya, Selasa (17/3).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa keberhasilan pencairan ini merupakan hasil dari percepatan verifikasi data melalui sistem Simpatika. Tercatat ada sekitar 405.438 guru madrasah yang merasakan manfaat langsung dari pencairan tunjangan ini.

Menurut Abidin, ketepatan waktu pembayaran tidak hanya meringankan beban finansial para guru di hari raya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara di sektor pendidikan keagamaan.

Tunjangan Mengalir ke Guru Lintas Agama

Abidin juga menekankan bahwa TPG tahun 2026 ini diberikan secara inklusif kepada guru dari berbagai agama. Selain guru madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI), tunjangan ini juga menyasar guru agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Berdasarkan data yang ada, TPG disalurkan kepada 209.324 guru PAI, termasuk 91.028 orang yang baru lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025. Untuk guru Pendidikan Agama Kristen, tunjangan diterima oleh 5.606 guru non-ASN dan 9.893 lulusan PPG 2025.

Sementara untuk Pendidikan Agama Katolik, terdapat 12.400 penerima yang terdiri dari 8.568 guru ASN dan 3.832 guru non-ASN, mencakup pula 5.972 lulusan PPG tahun lalu.

Meski mengapresiasi capaian ini, Komisi VIII DPR RI berkomitmen akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap proses distribusi anggaran di Kemenag RI.

“Komisi VIII akan terus mengawasi secara seksama agar pelaksanaan pembayaran TPG ini dilakukan secara tepat waktu di masa depan, khususnya pada momen-momen krusial seperti menjelang Idulfitri,” pungkas Abidin. (E-3)