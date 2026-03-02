Kemendikdasmen Berikan Perhatian dalam Upaya Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru di Indonesia

Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti(MI/DESPIAN NURHIDAYAT)

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, memastikan bahwa pihaknya sangat memberikan perhatian dalam upaya peningkatan kompetensi dan juga kesejahteraan guru di Indonesia, baik ASN maupun non-ASN.

“Untuk ASN kita sediakan berbagai tunjangannya, tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, dan juga tambahan penghasilan melalui DAK non-fisik, dan itu sudah dialokasikan,” ungkapnya dalam acara Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang, Minggu (1/3).

Lebih lanjut, dari anggaran pemerintah pusat, Kemendikdasmen pada tahun ini menyediakan Rp14,1 triliun untuk berbagai tunjangan guru, di antaranya tunjangan profesi untuk guru non-ASN Rp11,58 triliun, tunjangan khusus untuk non-ASN Rp723,5 miliar, dan juga insentif guru non-ASN Rp1,8 triliun.

“Tahun 2025 totalnya hanya Rp12,48 triliun (insentif guru non-ASN), jadi meningkat banyak,” ujar Suharti.

Untuk pemerintah daerah, tunjangan guru ASN 2026 dialokasikan Rp74,76 triliun rupiah, meningkat dari 2025 sebesar Rp70,06 triliun, mencakup tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan juga dana tambahan penghasilan guru.

Suharti menegaskan bahwa prioritas Kemendikdasmen di tahun ini juga ialah penguatan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memperlebar cakupan, dari yang semula hanya jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, ditambah dengan jenjang TK.

“Jadi 888.000 anak TK sudah kita usulkan, sudah kita alokasikan anggarannya untuk mendapatkan PIP tahun 2026 ini,” jelasnya.

Prioritas lainnya juga ialah melanjutkan program Revitalisasi Satuan Pendidikan, di mana akan ada penambahan anggaran dari Presiden yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan. (H-2)