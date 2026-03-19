Cara Bayar Fidyah Puasa Ramadhan 2026, ini Kriteria dan Hitungannya

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BULAN Ramadhan 2026 merupakan momentum suci bagi umat Muslim. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki keterbatasan fisik permanen, Islam memberikan keringanan berupa fidyah. Memahami cara hitung dan syarat fidyah sangat penting agar kewajiban agama ini tertunaikan dengan sempurna.
Fidyah adalah tebusan atau pengganti yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang tidak mampu menjalankan puasa Ramadan karena uzur syar'i yang bersifat permanen. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 184 yang mewajibkan pemberian makan kepada orang miskin bagi mereka yang berat menjalankan puasa.
Kewajiban fidyah hanya berlaku bagi golongan tertentu, di antaranya:
Pembayaran fidyah dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni bahan pokok atau uang tunai yang dikonversi.
|Metode Pembayaran
|Besaran per Hari
|Beras (Bahan Pokok)
|1 Mud (± 675 gram - 700 gram)
|Uang Tunai (BAZNAS RI)
|Mata Uang Rupiah 65.000
Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 14 Tahun 2026, nilai fidyah dalam bentuk uang untuk wilayah Jabodetabek ditetapkan sebesar Rp65.000 per hari. Angka ini merupakan estimasi biaya makan layak tiga kali sehari bagi penerima manfaat.
Jika Anda meninggalkan puasa selama 7 hari, maka perhitungannya adalah:
7 Hari x Rp65.000 = Rp455.000
Pembayaran fidyah dapat dilakukan secara harian saat puasa ditinggalkan atau sekaligus di akhir Ramadhan. Anda bisa menyalurkannya langsung kepada fakir miskin atau melalui lembaga resmi seperti BAZNAS agar distribusi lebih merata dan tepat sasaran. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved