Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI secara resmi menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis (19/3/2026). Sidang yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta, ini akan menentukan apakah Lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret atau Sabtu, 21 Maret 2026.
Jadwal Rangkaian Sidang Isbat 2026:
Sidang Isbat adalah mekanisme formal yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menetapkan awal bulan pada kalender Hijriah. Kata "Isbat" sendiri berarti penetapan atau pengukuhan. Dalam prosesnya, Kemenag menggunakan metode Hisab untuk menghitung posisi bulan secara matematis dan Rukyatul Hilal untuk memverifikasi posisi tersebut melalui observasi lapangan.
Dalam menentukan hasil Sidang Isbat Idul Fitri 2026, pemerintah merujuk pada kriteria visibilitas hilal yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Syarat utama hilal dianggap sah adalah memiliki ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Jika posisi hilal di bawah angka tersebut, maka bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal).
Kementerian Agama telah menetapkan 117 titik pemantauan hilal yang tersebar di 38 provinsi. Berikut adalah beberapa lokasi strategis pengamatan hilal Idul Fitri 2026:
|Wilayah
|Lokasi Utama
|DKI Jakarta
|Gedung Kanwil Kemenag, Masjid Basmol, JIC, Pulau Karya
|Jawa Barat
|Observatorium Bosscha, Pantai Santolo, Puncak SMKN 1 Gunungjati
|Jawa Timur
|Bukit Condrodipo, Pantai Tanjung Kodok, POI Gunung Belah
|Sumatera
|OB Tgk Chiek Kuta Karang (Aceh), Pantai Gandoriah (Sumbar)
