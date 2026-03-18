UI Dorong Indonesia Jadi AI Hub Kawasan Indo-Pasifik

Universitas Indonesia (UI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan PT Artificial Intelligence Capital dan PT Edge Mode Indonesia dalamrangka menjajaki kolaborasi strategis pengembangan teknologikecerdasan buatan (Artificial Itelligence/AI) pada Selasa (17/3). Penandatanganan dilakukan oleh Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, bersama President Director PT Artificial Intelligence Capital, Bo Niclas Adler dan Director PT Edge Mode Indonesia, Edison Effendy.

Rektor UI menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting bagi UI untuk memperkuat perannya sebagai kampus unggul dan berdampak luas. “Penjajakan kolaborasi dengan proyeksi UI sebagai pusat pengembangan teknologi AI terkemuka ini adalah upaya UI untuk terus mengakselerasi perannya sebagai kampus yang unggul dan impactful,” ujar Prof. Heri.

President Director PT Artificial Intelligence Capital, Bo Niclas Adler, menyampaikan harapannya agar kerja sama ini mampu menghasilkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi kampus dan bangsa Indonesia.

“Kami berharap kolaborasi dengan UI ini dapat melahirkan teknologi komputer yang sangat efisien dan mendukung berbagai kegiatan riset dan pengajaran di kampus. Lebih dari itu, kerja sama ini diharapkan mampu mengembangkan talenta-talenta brilian mahasiswa UI yang tertarik meneliti kecerdasan buatan, sehingga pada akhirnya Indonesia dapat tampil sebagai global power di bidang AI,” ujar pebisnis sekaligus peneliti AI asal Swedia tersebut.

PT Edge Mode Indonesia menekankan pentingnya membangun ekosistem riset dan industri AI di tanah air.

Edison Effendy menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi “Indonesia Emas 2045”, dengan UI sebagai mitra strategis untuk membentuk AI Research and Innovation Centre yang diproyeksikan menjadi wadah pengembangan sumber daya manusia tanah air yang berkualitas dengan kemajuan teknologi.

Edge Mode secara optimis menargetkan Indonesia dapat menjadi AI Hub di kawasan Indo-Pasifik.

Lebih lanjut, lewat kolaborasi yang dijalin ini, UI diharapkan menjadi pusat kajian etika dan tata kelola AI, sekaligus wadah bagi talenta muda Indonesia untuk mengembangkan riset dan inovasi di bidang AI.

Sony Danang Caksono, Director Edge Mode Indonesia, menambahkan, “UI kami pilih karena punya potensi yang tinggi. Sebagai salah satu kampus negeri dengan jumlah fakultas terbanyak, maka knowledge based-nya juga banyak. Ada begitu banyak talenta sumber daya manusia yang bisa menjadi pionir pengembangan teknologi AI demi kemajuan bangsa Indonesia.”

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman bersama ini, UI menegaskan komitmennya untuk menjadi pusat riset AI terkemuka di Indonesia dan bahkan di kawasan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekosistem teknologi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas. (H-2)