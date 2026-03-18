Pelaku Usaha Ambil Peran dalam Masa Pemulihan Pascabencana di Aceh

Pemberian bantuan pada korban bencana Sumatra.(Dok Se’Indonesia )

MEMASUKI bulan keempat masa pemulihan pascabanjir bandang yang melanda wilayah Aceh pada November 2025 lalu, bantuan pangan bernutrisi terus mengalir bagi warga terdampak. Se’Indonesia bekerja sama dengan platform filantropi Kitabisa menyalurkan 25.000 paket se’i ayam siap saji untuk ribuan Kepala Keluarga (KK) di lima kabupaten di Provinsi Aceh.

Penyaluran bantuan setara lima ton daging ayam asap ini tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat yang masih berjuang memulihkan aktivitas ekonomi mereka.

CEO & Co-Founder Se’Indonesia, Rinaldi Dharma Utama, menyatakan bahwa pemulihan pascabencana merupakan proses panjang yang membutuhkan perhatian berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

"Pemulihan pascabencana bukan sesuatu yang instan. Sebagai pelaku usaha yang lahir dan berkembang di Indonesia, kami berharap dapat turut mendampingi masyarakat dan memberikan sedikit kehangatan melalui asupan protein yang praktis dinikmati," ujar Rinaldi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

Penyaluran bantuan ini terasa kian bermakna karena bertepatan dengan momen Ramadan 1447 H. Kehadiran se'i ayam menjadi variasi hidangan baru bagi warga yang biasanya hanya mengonsumsi menu ala kadarnya selama di pengungsian atau masa pemulihan. Roselina, salah satu warga penerima manfaat di Aceh Tamiang, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut.

"Se’i ayam ini menjadi variasi baru yang jarang kami rasakan beberapa minggu terakhir. Sangat membantu untuk menu sahur dan berbuka bersama keluarga," ungkapnya.

Selain aspek nutrisi, kehadiran tim di lapangan juga bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis bagi warga melalui interaksi hangat saat distribusi makanan. Se’Indonesia mengapresiasi kolaborasi bersama Kitabisa dan komunitas lokal yang menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat pascabencana.

"Semoga momen ini menjadi pengingat bahwa perhatian terhadap masyarakat terdampak tetap penting. Setiap upaya kecil dari kita semua bisa membantu mereka melangkah maju," tutup Rinaldi. (E-4)