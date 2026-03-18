Lawan Rasa Bosan: Yelp Ungkap Tren Aktivitas Anak Paling Populer Tahun 2026

NASIHAT parenting terbaru sering kali menyarankan orangtua untuk membiarkan anak-anak merasa bosan agar kreativitas mereka terasah. Namun, dalam praktiknya, menjaga anak-anak tetap terhibur di rumah, terutama saat hujan atau ketika ide permainan sudah habis, bisa menjadi tantangan yang melelahkan bagi orangtua.

Menjawab tantangan tersebut, platform ulasan Yelp merilis data terbaru mengenai aktivitas anak yang paling banyak disimpan (most saved) oleh pengguna di setiap negara bagian Amerika Serikat. Data ini membedah ke mana para orangtua pergi ketika "drama" kebosanan mulai melanda di rumah.

Lonjakan Drastis Wisata Indoor

Berdasarkan data Yelp, terdapat tiga tren utama yang muncul. Tren yang paling mencolok adalah lonjakan pencarian untuk pusat permainan dalam ruangan (indoor play centers) yang meroket hingga 61.420% sejak 2025.

Tempat-tempat seperti Sky Zone Trampoline Park di North Dakota atau It Adventure Ropes Course di Connecticut menjadi pelarian utama. Di sini, anak-anak bisa melepaskan energi mereka dengan bebas di lingkungan yang aman tanpa risiko merusak perabotan rumah, sementara orangtua bisa sedikit bersantai sejenak.

Edukasi Berbalut Hiburan (STEAM)

Selain tempat bermain fisik, minat terhadap destinasi berbasis STEAM (Sains, Teknologi, Teknik, Seni, dan Matematika) juga meningkat sebesar 34%. Tempat-tempat seperti Kidspace Children’s Museum di California menjadi contoh favorit di mana anak-anak bisa belajar melalui pengalaman taktil dan interaktif.

Selain itu, sektor kesenian juga mendapat perhatian lebih:

Pencarian kelas seni dan kerajinan tangan anak naik 32%.

Studio lukis dan tembikar untuk anak semakin diminati, sejalan dengan tren gentle parenting yang mengutamakan pengembangan kepercayaan diri dan kreativitas anak.

Manfaatkan Fitur Koleksi untuk Perencanaan

Yelp mencatat kini semakin banyak orangtua yang memanfaatkan fitur "Collections" di aplikasi mereka untuk menyimpan daftar bisnis atau tempat favorit. Fitur ini menjadi solusi praktis saat keluarga sedang berlibur di kota baru atau sekadar membutuhkan rencana cadangan saat liburan sekolah tiba.

Data ini menunjukkan pergeseran gaya pengasuhan di tahun 2026, di mana orangtua lebih memilih investasi pada pengalaman langsung, baik itu untuk edukasi maupun sekadar tempat bagi anak-anak untuk "bergerak bebas", daripada sekadar memberikan waktu layar (screen time) di rumah.

"Terima kasih telah membantu kami para orangtua, Yelp," tulis rilis tersebut, menutup laporan mengenai solusi menghadapi kebosanan anak di era modern ini. (Parents/Z-2)